張惠妹跨年唱「迷因神曲」　粉專笑死：2026年值了

記者葉國吏／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）跨年在台東開唱，台上她唱了一首「迷因神曲」引起網友討論，臉書粉專轉貼直呼2026值了。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」貼出張惠妹跨年演唱片段，寫道「笑死阿妹台東跨年唱Heyyeyaeyaaeyaa 妹神唱迷因神曲啊2026年值了。」不過其實張惠妹唱的歌曲名就是「What's up」，張惠妹就曾在《妹力四射》專輯翻唱過。

▲張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA成迷因神曲 播放破2億次

「What's up」被網友封為迷因神曲，正式作品名稱為《Fabulous Secret Powers》，影像素材取自1980年代美國家喻戶曉的卡通《太空超人》（He-Man and the Masters of the Universe），而洗腦的背景音樂則是改編自搖滾樂團 4 Non Blondes 在1992年發行的經典名曲《What's Up?》。

這迷因哏最早誕生於2005年，由動畫製作公司 SLACKCiRCUS 的兩位核心成員 Ryan Haines 與 Jay Allen 所創作，最初發布於 Something Awful 論壇。直到2010年，YouTube 頻道 ProtoOfSnagem 將其剪輯為更精簡的對嘴版本，並取名為《HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA》，隨即因其陰柔歡樂的舞步與英雄硬漢形象的強烈反差，在社群媒體引發核爆級的病毒式傳播，至今影片播放次數已經累積超過2億次。