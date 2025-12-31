　
豪雨中跨年「暴跌剩10℃」　圖看一周天氣！恐有寒流連凍半月

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷空氣一波波南下，下周恐達寒流等級。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

跨年夜多雨，中央氣象署指出，今天（31日）東北季風影響，桃園以北及宜蘭降雨明顯且持續，其中大台北山區及宜蘭有局部大雨，基隆北海岸有局部豪雨發生，北台灣偏涼，跨年夜各地天氣較涼，西半部及宜蘭低溫約16至18度，明天（1月1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫下降。

氣象署預報，明天強烈冷氣團南下，晚上中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東16至18度，迎風面基隆北海岸及大台北山區仍有雨，並有局部大雨機率，桃園以北、宜蘭短暫雨，花東也有局部短暫雨。1月2日（周五）清晨冷氣團影響，各地寒冷，一直到4日（周日）中部以北連日低溫下探10度，南部花東也只有12度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團接連報到，一月上旬氣溫偏低。5日（下周一）又有一波大陸冷氣團南下，之後3天都受其影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，低溫仍只有12度左右，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大。

天氣風險公司分析，東北季風強度明天會增強至強烈冷氣團，深夜至2日清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區約12至14度。迎風面中北部及東部雲量仍多，苗栗北部及宜花維持局部有短暫陣雨，不排除2000公尺以上高山明天至2日這段時間有零星降雪機會。

預計2日持續受強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司指出，因冷空氣強度較強，各地高溫約在20度以下，僅南部可上看18至20度，入夜後各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，降雨仍較分布在迎風面北東地區。3日（周六）感受偏涼，晚起冷氣團強度開始減弱，但夜間清晨全台仍有明顯低溫，北部、東北部低溫11至14度、花東12至15度、西半部10至13度。

天氣風險公司表示，5日另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，迎風面北部及東部將再轉為陰陣雨天氣，6日（下周二）起冷空氣強度會明顯增強，預報有機會達寒流，轉為乾冷，可能持續影響至9日（下周五）。

