台灣黑熊首度入侵阿里山工寮！開冰箱吃罐頭　現場畫面曝光

▲阿里山達邦工寮驚傳遭黑熊入侵。（圖／翻攝自林業署）

記者郭玗潔／嘉義報導

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮！昨日12月31日有鄉達邦村居民通報，指遭台灣黑熊入侵工寮開冰箱翻找食物，除了將肉醬罐頭打開吃光，另有一盒雞蛋也受損，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄。嘉義分署隨即派員至現場勘查，並架設紅外線自動相機進行監測，也發給民眾熊鈴及防熊噴霧作為安全防護。

林業保育署嘉義分署說明，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，民眾工寮內的冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭到吃食。嘉義分署分署長李定忠表示，林業及自然保育署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，會全力防範黑熊入侵帶來的人熊衝突。

由於達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，社區已加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，咀將核實補償。

嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會長期合作原住民狩獵自主管理之推動，因此分署借重其山林智慧，請獵人協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡，並向居民宣導工寮勿存放食物。嘉義分署後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

林業保育署嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000-930（您您您 救山林)，分署將會盡快協助處理，以維居民安全。