NBA輸球「哭倒在女記者胸上」羨煞一票人！最幸福男子身份曝

一段男子在湖人輸球後，淚灑爆乳女記者懷中的影片近日在社群瘋傳，不少人看到畫面笑中帶淚，搞不清楚他是太悲傷還是「哭中有喜」。不過這並非真實畫面，而是AI創作出來的，而影片中的主角是來自菲律賓的網路創作者卡爾德隆（Marc Angelo Calderon），這系列影片正是他一手打造的爆紅迷因。

哭倒懷中影片是AI！主角私下是愛妻暖爸

影片中的男子「情緒崩潰」低頭痛哭，臉就埋在女記者的胸上，他的真實身分是網路創作者卡爾德隆。他並非球迷，而是在自製的影片中，扮演「湖人14號菲律賓新秀」，在球隊落敗後接受ABS-CBN女記者訪問，突然「悲從中來」撲進女記者懷中痛哭。

LAKERS字樣左右顛倒？AI破綻笑翻網友



由於畫面逼真又荒謬，讓不少網友信以為真，影片也迅速在社群引發熱議，「輸了球也赢了球」、「輸贏於我都是浮雲，只想靜靜靠上去」、「他的表情應該是真的很難過XD」、「有這福利的話，我一定支持輸的那一方」、「以後一有球隊輸球，上百粉絲排隊討拍拍」。

事實上，卡爾德隆在IG上已上傳多支類似作品，全部由AI製作生成，不少細節其實破綻百出，例如球衣上的「LAKERS」字樣有時會左右顛倒、畫面中的女記者臉孔也反覆出現過多次。這些都被眼尖網友抓包，也讓大家更佩服卡爾德隆的創意與幽默感。

除了擁有滿滿創意，卡爾德隆的私生活也相當幸福，他時常在IG曬出與美麗妻子、可愛女兒的生活點滴，是個顧家的好爸爸，一家三口時常出遊、聚餐，畫面溫馨又充滿愛意。

