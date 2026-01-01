　
生活 生活焦點

NBA輸球「哭倒在女記者胸上」羨煞一票人！最幸福男子身份曝

▲▼ 。（圖／翻攝自卡爾德隆IG）

▲影片其實是AI製作。（圖／翻攝自卡爾德隆IG）

網搜小組／施怡妏報導

一段男子在湖人輸球後，淚灑爆乳女記者懷中的影片近日在社群瘋傳，不少人看到畫面笑中帶淚，搞不清楚他是太悲傷還是「哭中有喜」。不過這並非真實畫面，而是AI創作出來的，而影片中的主角是來自菲律賓的網路創作者卡爾德隆（Marc Angelo Calderon），這系列影片正是他一手打造的爆紅迷因。

哭倒懷中影片是AI！主角私下是愛妻暖爸

影片中的男子「情緒崩潰」低頭痛哭，臉就埋在女記者的胸上，他的真實身分是網路創作者卡爾德隆。他並非球迷，而是在自製的影片中，扮演「湖人14號菲律賓新秀」，在球隊落敗後接受ABS-CBN女記者訪問，突然「悲從中來」撲進女記者懷中痛哭。

看影片請點我

LAKERS字樣左右顛倒？AI破綻笑翻網友

由於畫面逼真又荒謬，讓不少網友信以為真，影片也迅速在社群引發熱議，「輸了球也赢了球」、「輸贏於我都是浮雲，只想靜靜靠上去」、「他的表情應該是真的很難過XD」、「有這福利的話，我一定支持輸的那一方」、「以後一有球隊輸球，上百粉絲排隊討拍拍」。

事實上，卡爾德隆在IG上已上傳多支類似作品，全部由AI製作生成，不少細節其實破綻百出，例如球衣上的「LAKERS」字樣有時會左右顛倒、畫面中的女記者臉孔也反覆出現過多次。這些都被眼尖網友抓包，也讓大家更佩服卡爾德隆的創意與幽默感。

除了擁有滿滿創意，卡爾德隆的私生活也相當幸福，他時常在IG曬出與美麗妻子、可愛女兒的生活點滴，是個顧家的好爸爸，一家三口時常出遊、聚餐，畫面溫馨又充滿愛意。

▼卡爾德隆私下其實是個顧家的好爸爸。（圖／翻攝自卡爾德隆IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自卡爾德隆IG）

01/01

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

