喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶搶頭香　新手爸媽超驚喜

2026年元旦，全台灣都在歡慶新年，彰化的醫院裡也格外熱鬧！隨著跨年煙火落幕、升旗典禮展開，一群特別的「新年嬌客」也搶著來報到。彰化基督教醫院與秀傳醫院體系，截至中午已喜迎6名「元旦寶寶」。令人驚喜的是，這些寶寶多是「自己挑時辰」自然誕生，讓新手父母又驚又喜，直呼這是新年最美好的禮物。

寶寶自選良辰吉時，父母驚喜慶生日快樂

在彰化基督教醫院，截至元旦中午已順利接生3名元旦寶寶，其中2名是男寶寶，1名是女寶寶。院方表示，兩名男寶都是家中的第一胎，且都是寶寶自己選擇了這個特別的日子來到世上。新手爸媽們開心分享，並沒有刻意挑選生產日期，沒想到寶寶如此會挑時間，「竟然和國家生日同一天！」覺得格外驚喜與有意義。目前醫院內還有6位產婦待產中，若一切順利，彰基今日的元旦寶寶有望增加到9位。

秀傳醫院喜迎3寶寶

另一頭的彰濱秀傳醫院，元旦上午也傳出喜訊，共有3名元旦寶寶誕生。其中一位新手媽媽剖腹產下重達5215公克的男寶寶，新生兒響亮的哭聲與圓滾滾的身軀，讓產房洋溢著歡樂。媽媽產後興奮地表示：「太開心、太幸運了！」只願寶貝兒子健康長大。院方也特地送上小紅包，祝福寶寶圓滿如意。另一名41歲的高齡產婦，原計劃自然產，在醫師評估後改為剖腹產，也平安在元旦當天生下第二胎，為家庭再添一份喜氣。

