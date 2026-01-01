台中醫院元旦雙寶報到　父女同天生！母親生日是國慶日

▲印尼籍女嬰的父親也是元旦寶寶，母親則10月10出生，1家3口都是在台灣國定假日誕生。（圖／台中醫院提供）



記者白珈陽／台中報導

今天（1日）台中醫院誕生2名元旦寶寶，都是女嬰，值得一提的是，其中1名寶寶的雙親是印尼籍，父親也是元旦寶寶，母親則是10月10日出生，產房醫護人員聽到1家3口都是台灣國定假日出生，每年生日只要在台灣都能放假，除了羨慕，也給予最真心的祝福！

「很開心在2026年第一天，就迎接2個元旦寶寶報到！」衛生福利部台中醫院婦產科主任劉仁杰表示，原本昨晚監測本院產檢足月孕婦都尚未有產兆，以為今天不會有元旦寶寶，沒想到凌晨接近4點，就來一個在外院產檢、懷孕37周印尼籍孕婦，因為落紅後產道已開，急赴本院急診，清晨7時許在本院順利產下一女嬰。

印尼籍產婦莉亞（28歲）說，她跟老公是印尼雅加達人，在印尼相戀相愛，4年前她到台灣擔任居家看護工，老公接著到台灣工廠上班，這是2人的第1胎。

▲莉亞說「我們全家跟台灣真的好有緣！」（圖／台中醫院提供）



莉亞提到，自己其實是中華民國國慶日出生，老公則是1月1日出生的元旦寶寶，原本預產期是1月中旬，沒想到女兒跟爸爸同一天生日，「我們全家跟台灣真的好有緣」！

台中醫院指出，全院喜迎第一個元旦寶寶之際，產房接著又接獲一個本國籍懷孕40周足月待產的媽媽突然破水，必須立即生產，產房立即再次全員啟動，將待產孕婦送進待產室，目前待產中，寶寶預計下午之後來報到。