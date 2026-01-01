　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「阿妹不放過我」一票人盯直播炸鍋！對比17年前跨年：陣容太強大

▲▼ 張惠妹台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲阿妹把跨年夜獨家獻給家鄉台東。（圖／台東縣政府提供）

網搜小組／劉維榛報導

台東跨年晚會獲封「全台最頂」，身兼導演的天后張惠妹率領群星回到家鄉，一路嗨唱到凌晨，驚人體力讓網友笑虧，「跨年完都1小時半了，阿妹還沒有要放過我的意思，還在唱是怎樣？」也有人回想2009年台北101跨年場次，陣容有阿妹、五月天、S.H.E與頑童等，感嘆「真的是眾星雲集，回不去這個陣容了！」

一名網友在Threads表示，看了今年各縣市的跨年晚會，其中台東由阿妹領銜嗨唱一致獲好評，同時他也不禁想起2009年台北跨年晚會，「真的是眾星雲集，回不去這個陣容了！」

2009年台北101卡司神級　網嘆回不去了

當時台北101請來超夢幻卡司，張惠妹、五月天、S.H.E、蘇打綠、熱狗、梁靜茹、蕭敬騰、陳綺貞、丁噹、盧廣仲、強辯樂團、大嘴巴以及頑童；主持人則是胡瓜、藍心湄，全部都是大咖等級藝人。

底下網友也回憶殺直呼，「以前要登台北跨年要大咖才行，現在...」「我跨年晚會的記憶還停留在，蔡依林唱倒帶」、「以前的陣容直接省下很多演唱會的錢」、「神仙打架的時候，每個人最多三首歌，有些人連訪問都沒有，唱完直接走人要趕場去」、「想當年強辯樂團的轉轉轉運歌，很洗腦」、「這名單終於全部都認識了」、「我記得國小的時候（2007～2011年）不管看哪台的跨年直播都很好看，我就不同縣市的轉播一直切來切去」。

玖壹壹春風爆料：喝到凌晨4點

而今年台東跨年晚會獲封最台最頂，身為演唱會總導演的阿妹率領10組藝人徹夜飆唱，玖壹壹春風更爆料，擔任倒數後演出的阿妹，早從彩排就來看大家的狀況，並且讓所有參與演出的貴賓大家吃好住好，「酒水都免錢的」。由於春風不喝酒，但他表示：「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

此外，煙火倒數前，金曲歌后A-Lin除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並驚喜迎來阿妹合唱〈連名帶姓〉，在五分鐘、8000發的華麗煙火後，壓軸演出的阿妹一現身，立刻讓現場氣氛嗨到最高點。

此外，阿妹帶領全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連唱出〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，〈特別的人〉，還翻唱了方大同的歌曲〈特別的人〉。

大票網友也狂盯直播笑虧，今年台東跨年場真的是體力活，「跨年完都1小時半了，阿妹還沒有要放過我的意思，還在唱是怎樣！我想睡覺了啊」、「嚴重懷疑Alin喝開了，那個自然的互動，超接地氣的」、「最有力量的女力原住民，我們原住民萬歲」、「華語界的天后齊聚一堂了，個個都是實力派的」、「只有這場超過70%的歌會唱，by中年婦女」、「雖然很想一直嗨，不過我們也都有年紀了」。

▼台東跨年陣容超強。（圖／台東縣政府提供）

▲▼台東跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

【跨年最暖一幕】狗狗被煙火嚇到卡車縫 一群人直接抬車救牠超感動QQ

