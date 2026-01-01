「阿妹不放過我」一票人盯直播炸鍋！對比17年前跨年：陣容太強大

▲阿妹把跨年夜獨家獻給家鄉台東。（圖／台東縣政府提供）



網搜小組／劉維榛報導

台東跨年晚會獲封「全台最頂」，身兼導演的天后張惠妹率領群星回到家鄉，一路嗨唱到凌晨，驚人體力讓網友笑虧，「跨年完都1小時半了，阿妹還沒有要放過我的意思，還在唱是怎樣？」也有人回想2009年台北101跨年場次，陣容有阿妹、五月天、S.H.E與頑童等，感嘆「真的是眾星雲集，回不去這個陣容了！」

一名網友在Threads表示，看了今年各縣市的跨年晚會，其中台東由阿妹領銜嗨唱一致獲好評，同時他也不禁想起2009年台北跨年晚會，「真的是眾星雲集，回不去這個陣容了！」

2009年台北101卡司神級 網嘆回不去了



當時台北101請來超夢幻卡司，張惠妹、五月天、S.H.E、蘇打綠、熱狗、梁靜茹、蕭敬騰、陳綺貞、丁噹、盧廣仲、強辯樂團、大嘴巴以及頑童；主持人則是胡瓜、藍心湄，全部都是大咖等級藝人。

底下網友也回憶殺直呼，「以前要登台北跨年要大咖才行，現在...」「我跨年晚會的記憶還停留在，蔡依林唱倒帶」、「以前的陣容直接省下很多演唱會的錢」、「神仙打架的時候，每個人最多三首歌，有些人連訪問都沒有，唱完直接走人要趕場去」、「想當年強辯樂團的轉轉轉運歌，很洗腦」、「這名單終於全部都認識了」、「我記得國小的時候（2007～2011年）不管看哪台的跨年直播都很好看，我就不同縣市的轉播一直切來切去」。

玖壹壹春風爆料：喝到凌晨4點

而今年台東跨年晚會獲封最台最頂，身為演唱會總導演的阿妹率領10組藝人徹夜飆唱，玖壹壹春風更爆料，擔任倒數後演出的阿妹，早從彩排就來看大家的狀況，並且讓所有參與演出的貴賓大家吃好住好，「酒水都免錢的」。由於春風不喝酒，但他表示：「我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

此外，煙火倒數前，金曲歌后A-Lin除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌，並驚喜迎來阿妹合唱〈連名帶姓〉，在五分鐘、8000發的華麗煙火後，壓軸演出的阿妹一現身，立刻讓現場氣氛嗨到最高點。

此外，阿妹帶領全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連唱出〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，〈特別的人〉，還翻唱了方大同的歌曲〈特別的人〉。

大票網友也狂盯直播笑虧，今年台東跨年場真的是體力活，「跨年完都1小時半了，阿妹還沒有要放過我的意思，還在唱是怎樣！我想睡覺了啊」、「嚴重懷疑Alin喝開了，那個自然的互動，超接地氣的」、「最有力量的女力原住民，我們原住民萬歲」、「華語界的天后齊聚一堂了，個個都是實力派的」、「只有這場超過70%的歌會唱，by中年婦女」、「雖然很想一直嗨，不過我們也都有年紀了」。

▼台東跨年陣容超強。（圖／台東縣政府提供）

