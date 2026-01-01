　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自助餐炸白帶魚超下飯！營養師示警：根本是「吸油海綿」

營養師曾建銘表示，白帶魚的蛋白質，但較其他魚更容易吸附油脂。（示意圖／photoAC）

營養師曾建銘表示，白帶魚沾附麵衣後，較其他魚更容易吸附油脂。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

不少民眾吃自助餐時，常會夾一份酥脆的炸白蛋魚，認為可以藉此吃下「優質蛋白」，但營養師曾建銘示警，白帶魚能沾附麵衣、吸油的空間比其他魚更多，而炸白帶魚更像是一塊「吸油海綿」，因此建議要把外皮去掉、只吃肉，「白帶魚不是不健康，它只是很容易被煮到『只剩熱量，沒有靈魂』！」

曾建銘在臉書粉專發文分享，炸的金黃酥脆的白帶魚外酥、內嫩又鹹香下飯，有些人覺得這是「優質蛋白」，但在營養師眼裡，「夾起來的可能是一塊『吸油海綿』！」

曾建銘說，白帶魚其實是優質食物，蛋白質足夠，脂肪屬於「中段班」，不像鯖魚那麼油，也不像吳郭魚那麼清淡，「它是那種個性剛剛好、很有氣質的魚。」

曾建銘指出，由於白帶魚天生長得「扁扁長長」，表面積相當大，若被拿去裹粉並油炸，它身上能沾附麵衣、吸附油脂的空間，也比別的魚多更多，「一隻清秀的好魚，經過油炸＋重鹹調味的洗禮後，原本的營養優勢被吃掉，只剩下滿滿的油脂、熱量、鈉跟你Say Hi！」

曾建銘建議，如果是三高族群、減重一族，又想吃自助餐店炸白帶魚，可以把酥脆的炸皮剝下，只吃肉的部分；且因為炸魚已經「油」了，應該再選擇清燙青菜來搭配，避免食用勾芡食物或炸茄子。

另外，農業部於「食農教育資訊整合平台」網站也有介紹，白帶魚肉質細膩較無細刺，適合老人與幼兒食用，常見以乾煎、鹽烤、紅燒等方式烹調。

農業部說明，白帶魚含有豐富的蛋白質、omega3脂肪酸、維生素B12、菸鹼酸及礦物質磷，這些營養元素分別為身體帶來不同好處。其中，蛋白質中的支鏈胺基酸能幫助增長肌肉；脂肪酸omega3保護心臟；維生素B12幫助製造紅血球，維持神經及腸胃系統完整運作；菸鹼酸為身體帶來能量而有精神，是人體生長與代謝的必須營養素；磷與鈣一同維持骨骼牙齒健康，調節身體酸鹼平衡。

不過，農業部也提醒，白帶魚皮屬於高普林食物，痛風及尿酸高者應避免食用。

原始連結

01/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

