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因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

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▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲ 土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普日前下令美軍全面撤出敘利亞。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天表示，安卡拉將延後在敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸的反恐軍事行動。

根據土耳其廣播電視國際頻道（trtworld）報導，艾爾段在第一大城伊斯坦堡舉行的商業人士會議中說，「我們與美國總統川普討論過後，決定等待一段時間才開始行動，但這並不意味著會無限期等待」。

艾爾段補充，「土耳其將會致力於消除該地區的Daesh（ISIS的別稱）餘黨，剿滅PKK和YPG政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）Daesh的行動，在未來數月將繼續下去」。

艾爾段的聲明是在川普周三宣布戰勝ISIS，宣布美軍撤出敘利亞後所發布的，但由於美國支持敘利亞北部的反抗軍組織，分析師認為這對土耳其掃除相關的恐怖組織或反抗組織造成障礙。

艾爾段重申，土耳其沒有「覬覦」敘利亞領土，「不過，我們反對從敘利亞鎖定我們展開恐怖攻擊的立場明確」。繼代號「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）和「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）兩項在敘利亞境內的軍事任務取得成功後，土耳其高層提出在幼發拉底河東岸展開作戰任務已有數月之久。

消滅庫德工人黨（PKK）和敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），以及在鄰近土耳其邊界討伐激進武裝團體伊斯蘭國（IS），是之前兩項軍事行動的目的。PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織，土耳其認為YPG是PKK分支。

艾爾段說，「區域安全對我們而言至為關鍵。在區域內我們已跟俄羅斯和伊朗採行共同作為，目的是要確保區域安全。」

土耳其總統艾爾段原本在12日表示，數日內會在敘利亞幼發拉底河東岸地區發動新一波軍事行動，目標正是美國政府支持的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。


目前敘利亞東北方的幼發拉底河以東領土，仍舊由庫德族人所控制，敘利亞方面在10月就曾表示，如果庫德族尋求分離，就會武統幼發拉底河以東領土。

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