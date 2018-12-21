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中國維和部隊「掃雷破八百」！　赴黎巴嫩掃雷再創新紀錄

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▲▼中國維和部隊黎巴嫩掃雷。（圖／翻攝自中新網）

▲中國維和部隊黎巴嫩掃雷示意圖。圖為2017年掃雷任務畫面（圖／翻攝自中新網）

大陸中心／綜合報導

中國第17批赴黎巴嫩維和多功能工兵分隊在黎巴嫩與以色列臨時邊界「藍線」（Lebanon blue line）掃雷作業中再創新紀錄，他們已經發現並成功銷毀地雷809枚，排除未爆彈1枚，累計清排雷區5112平方公尺，單批次掃雷數量首次突破800枚，掃雷工作因為危險性，又被稱為「刀尖上的舞蹈」，掃雷官兵不僅要直面地雷威脅，更要與惡劣環境對抗。

根據《新華社》報導，中國掃雷官兵當前作業的雷場位於「藍線」附近一片山坡上，地質堅硬、荊棘遍布，坡度大、石頭多、大樹多，地形複雜，再加上12月的黎巴嫩全面進入雨季，連日陰雨導致雷場濕滑，尤其是土壤濕度變大，泥濘時常與地雷粘在一起，增加了作業難度。

第三次執行赴黎維和任務的掃雷作業手羅詩傑接受《新華社》訪問時說，「我們在充分準備各類掃雷器材的基礎上，重點針對雨季地面濕滑、土質黏性大等特殊情況，事先在營區開展模擬訓練，讓作業手能夠更好地適應雷場環境，確保掃雷作業安全。」

掃雷作業手黃仕發說，「惡劣的天氣給作業進程帶來較大影響，增加了安全風險。但只要一想起排雷英雄杜富國的那句『你退後，讓我來』，我們都以成為一名掃雷作業手而驕傲。」

雷場上的每一個腳步、每一個動作、每一次挖掘都生死攸關，掃雷官兵必須高度集中，心細如髮，才能確保絕對安全。

身處被視為中東「火藥桶」的黎巴嫩，中國掃雷官兵還要時刻關注當地安全局勢，中國維和部隊領導介紹，為了保證掃雷官兵的安全，他們堅持每天根據上級通報的安全情況分析研判安全形勢、制定應對措施，不斷更新完善各類預案，時刻做好應急準備。

自今年5月部署至任務區後，中國第17批赴黎維和部隊已創造了最快時間通過掃雷資質認證、最短時間上雷場、最快時間排除首枚地雷等紀錄，曾被聯合國地雷行動中心主管皮納爾稱讚為「最好的掃雷隊伍」。

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