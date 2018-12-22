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日治時期就有「賽馬」！風靡全台狂設7馬場　韓國瑜須先跨2障礙

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▲▼準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲準高雄市長韓國瑜。（圖／記者宋德威攝）

記者趙蔡州／台北報導

準高雄市長韓國瑜參加工商建研會時，拋出想將中油楠梓煉油廠的場地，未來要變更為「賽馬場」使用，消息曝光後立刻引發熱議。儘管目前一切都還在評估，農委會及法學界就先表示，若韓所言的「賽馬」是指賭馬，現行刑法仍有賭博罪的處罰規定，另外動保法第10條也禁止；但其實台灣過去在日治時期，賽馬曾經是一個蓬勃發展的運動。

韓國瑜針對已經停工遷廠的中油高雄煉油廠楠梓這個區域該怎麼用，第一次提出來將仿造香港成功經驗，發展賽馬產業鏈的計畫。韓國瑜指出，賽馬產業鍊將從養馬、賽馬、研究馬、分享馬開始，預期可以增加五千至一萬個工作機會，如果再加上每週舉辦兩場賽馬，光是高雄飯店一定會客滿。

消息曝光後立刻引發熱議，準新聞局長王淺秋出面回應：「這是很有可能的選項之一，但一切都還要再評估」。對此，農委會動保科表示，根據動物保護法第10條，禁止直接、間接賭博，或有娛樂、營業、宣傳等其他不當目的，利用動物進行競技行為，違者可罰5萬以上25萬元。

此外，法界人士也透露，若韓只是單純想辦賽馬運動，不見得會帶來經濟效益，但若是要規劃「賭馬」活動，目前的刑法仍有賭博罪的處罰規定，舉辦有賭博性質的賽馬是有罪的，除非能靠制定博弈專法來或是透過中央政府修法，排除賽（賭）馬在上述2法條的違法性，否則韓國瑜的這項政策恐難以實現。

▲▼日治時期台灣就有賽馬，當年賭馬瘋迷台灣。（圖／翻攝自維基百科）

▲台灣日治時期就有賽馬（競馬），當年全台灣北中南共有7間跑馬場，看賽馬是當時許多台灣人的娛樂活動。（圖／翻攝自維基百科）

但其實台灣過去在日治時期，賽馬曾經是一個蓬勃發展的運動。政治大學歷史學系博士、維多利亞實驗高中歷史教師戴振豐就說，「台灣日治時日本政府為了軍事需求，就在台灣各地興建了馬場養馬」，「接著賽馬的產業也開始蓬勃發展，幾乎北中南各地都有馬場」，直到日本因二戰戰事不利，缺乏經費才取消台灣賽馬，而後國民政府也沒有恢復。

政論節目《關鍵時刻》21日內容也提到，像日本、法德、美英及香港等都有賽馬，帶來的經濟效應相當驚人；至於台灣日治時期不但有賽馬，而且包含台北、新竹、台中、嘉義、台南高雄及屏東有7個賽馬場，賭馬也在當時的台灣人相當風靡，所以若是修法或立專法真的能成功，台灣是有可能成立一套賽馬產業鏈。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：韓國瑜,賽馬,楠梓,陳致中,日治,日據

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