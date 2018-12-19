影／埃及挖到4400年前「王室祭司古墓」！學者驚喜：今年發現最美墳墓

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埃及在15日宣布有項歷史性的新發現，考古學家在開羅以西的薩卡拉（Saqqara）發現一座4400年前的私人古墓，裡頭埋葬的是名第五王朝的王室祭司。內部有各種精緻的人像雕刻、壁畫及象形文字等等，壯麗景像讓考古學家都感動的說，「這是今年發現過最美的墳墓。」

▲雕像上的色彩依然鮮豔完整。（圖／路透社，下同）



▲墓中有祭司家人的人物雕像。



綜合外媒報導，薩卡拉是埃及境內的大型墓地，也是最著名的「階梯金字塔」所在地，如今此處又發現了重大歷史文物。據了解，墳墓長10公尺、寬和高皆為3公尺，埋葬的是王室祭司瓦提耶（Wahtye），可以透過牆壁上的雕刻來了解他生前的日常生活與家庭狀況。

最高文物委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，團隊在墳墓入口發現許多象形文字，透過專家解讀後，才了解這座墓地的歷史和主人。墓穴內有24個保存良好的雕像，上頭還可以看出鮮豔彩繪，因此堪稱「數十年來絕無僅有的重大發現」。

▲由於地點隱密，受到良好的保護，因此內部幾乎沒什麼損傷。



雖然墓地遭受地下水的部分破壞，但地點位在隱密的山脊下方，因此並沒受到盜墓者入侵，內部狀況依舊非常完好。壁畫展示了陶器、葡萄酒及宗教祭品的製作方式，還記載狩獵和音樂表演的場景，讓世人可以人一窺古埃及生活。

古墓上周末對外開放參觀，吸引大批遊客與攝影師朝聖，再度帶動了埃及的觀光，使當地產業有機會挽回生機。

▼壁畫紀錄了當時埃及人如何製作帆船。



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