利用善款推銷自家酒店　自肥的「川普基金會」解散

▲美國總統川普與第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國紐約州檢察長安德伍德18日表示，總統川普已同意解散以他為名的川普基金會。這個私人基金會醜聞不間斷，安德伍德更砲轟，所謂的「慈善事業」根本是是川普的支票本，在政治、商業利益上自肥，一連串的官司也揭露了基金會的「令人震驚的非法模式」。

據《華盛頓郵報》報導，美國紐約州檢察總長安德伍德（Barbara Underwood）在今年6月14日，也就是川普72歲生日當天，正式對1988年成立的川普基金會提出訴訟，稱這是「持續存在非法行為」。基金會的幾位董事長成員也都被提告，包括川普、川普長子小川普（Donald Trump Jr.）、二兒子艾瑞克（Eric Trump）和長女伊凡卡（Ivanka Trump）。

▲安德伍德指控美國總統非法利用川普基金會的款項。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，川普的3名子女加入基金會後，董事會從1999年起根本就不曾開過會，安德伍德說，「一個未受到董事會監督的基金會，不過就是空殼而已。」

根據訴狀內容，川普基金會濫用免稅資格，甚至無視非營利組織不得涉入政治的活動的規定，在2016年總統大選期間資助川普陣營300萬美元。違法行徑不勝枚舉，像是假公濟私的以慈善之名，購買自己的肖像，還掛到高爾夫俱樂部的牆上當裝飾；川普更利用基金會的善款解決名下的訴訟、推銷自己品牌的酒店。

▼美國紐約州檢察總長安德伍德。（圖／達志影像／美聯社）

目前，川普以書面同意在司法監管之下解散基金會，訴訟程序將持續進行，安德伍德稱之為「法治的重大勝利」、「這告訴我們法律之前人人平等」。她也表示，會確保川普基金會及主管們負起應當的責任。

安德伍德除了向基金會追討280萬美元（約8596萬元台幣）的慈善捐款外，同時禁止川普、小川普、艾瑞克與伊凡卡在紐約其他的非營利組織擔任董事會成員。至於川普基金會的資產，也將分發給其他慈善組織，並禁止川普在未來10年擔任紐約非營利組織的董事，及禁止小川普、艾瑞克與伊凡卡擔任非營利組織董事1年。