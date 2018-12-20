川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）19日宣布升息1碼，把聯邦資金基準利率區間調升為2.25%至2.5%，採取較緊縮的貨幣政策以符合市場的預期，完全無視美國總統川普（Donald Trump）的批評。這是聯準會今年第4度升息，從2015年底啟動升息循環後，已經升息了第9次。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對川普的批評完全淡然，即使川普不斷呼籲聯準會應該停止升息，也多次點名批評，甚至把美國股市下跌歸咎於聯準會，但鮑爾和聯邦公開市場委員會（FOMC）所有成員無異議通過決定升息一碼，同時也強調升息決定無關政治考量。

根據聯準會聲明指出，美國勞動就業市場和通貨膨脹指數已經達到預期，數據更顯示將持續成長，整體通貨膨脹率除了食品和能源價格之外也接近2%，多項數據支持後，因此聯準會決定升息，也會繼續評估全球經濟與金融發展對美國的影響。

此外，分析師也認為，美國2019年經濟成長展望仍穩健，明年美國的國內生產毛額（GDP）成長率估為2.6%，遠高長期潛在成長率。鮑爾表示，他和所有委員都一樣，根據眾多數據與資料盡職責，做出最好的決定。

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