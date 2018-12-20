圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

▲美國防部宣布美軍從敘利亞撤軍。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國防部19日表示，美國在敘利亞境內圍剿激進組織「伊斯蘭國」（IS）的相關戰役，即將進入下一階段，五角大廈已經啟動美軍從敘利亞撤軍的程序，美國總統川普（Donald Trump）於媒體報導華府正打算盡快自敘利亞全面撤軍後，在推特上表示，「我們已經在敘利亞澈底擊敗IS，那是我在川普總統任內，讓美軍進駐的唯一理由。」

五角大廈發言人懷特（Dana White）透過聲明表示，「聯軍已經解放由IS佔領的領土，對抗IS的行動尚未結束，但行動正轉向至下一個階段時，我們已經啟動將駐敘利亞的美軍返國的程序。基於保護部隊和行動安全的理由，我們不會提供細節。不過我們會繼續和盟友合作，在世界各地擊敗IS。」

根據路透社報導，一名美國官員透露，美國宣布自敘利亞撤軍後，國務院會在24小時內將所有軍人都撤離敘利亞，計畫在完成圍剿IS最終行動任務階段，能將所有美軍都撤離，預計60至100天內完成撤軍。

白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）隨後發表聲明證實，隨著對抗IS戰役進入下個階段，華府已開始將駐守敘利亞的軍隊撤離。

據了解，IS目前仍有2000人軍力在敘利亞鄰近伊拉克邊界等區域。