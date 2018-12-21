影／帶0.3公斤新鮮豬肉餡入境　陸客遭開罰20萬

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，農委會已將裁罰基準調高至20萬，各機場也全面防疫。關務署台北關今（21日）天稍早指出，一名中國大陸籍旅客從桃園機場入境時，被海關查獲攜帶新鮮豬肉餡料0.3公斤，依法開罰20萬元。

▲一名中國大陸籍旅客攜帶新鮮豬肉餡料0.3公斤，遭罰20萬元。（圖／關務署台北關提供）

台北關指出，13時40分許，搭乘立榮航空公司第B7-180次班機自中國大陸入境的黃姓中國籍旅客，未據書面或口頭申報逕擇由第9號綠線（免申報）檯通關，檢查二課一股執勤關員予以攔查，結果於其行李內查獲未申報之新鮮豬肉餡料0.3公斤，依動物傳染病防治條例規定，開具第A004799號移送檢疫單移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局續辦，防檢局依上述規定開立編號20003102號裁處書，處新台幣20萬元整罰鍰。

▲一名中國大陸籍旅客攜帶新鮮豬肉餡料0.3公斤，遭罰20萬元。（圖／關務署台北關提供）

非洲豬瘟疫情在大陸狂燒，農委會防檢局為防病毒登陸台灣，先前特別修改動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；其中，只要從疫區帶肉類品入境，首次將直接開罰5萬元，第2次50萬元，第3次100萬元。然而，新法14日上路後，違規事件仍不減，3天內罰了41件。農委會17日緊急宣布，從18日凌晨0點開始，加重罰金，初犯罰20萬，再次違規則罰100萬。

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