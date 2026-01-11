天氣變冷！家中老人嘴上狂喊冷　「1行為」大票無奈：說浪費電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣變冷，有網友無奈道，家中長輩每逢轉冷就不斷傳訊息抱怨「冷到發抖」，但實際幫忙買了暖氣、暖風扇後，對方卻因為捨不得電費完全不用，讓他相當無奈，不知道該怎麼溝通才好。貼文一出，立刻引發大量網友共鳴，不少人直呼這根本是「長輩經典行為」，怎麼勸都沒用。

原PO在PTT八卦板問卦「家中老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎辦？」每次天氣突然變冷，家中老人就開始喊冷，甚至傳訊息說自己冷到發抖，但他早就買好暖氣，請對方開來用，卻被回一句「電費會多很多。」後來他乾脆再買一台暖風扇，結果一樣被放著不用，「說好冷但都不用，不知道怎辦欸！」

貼文引發共鳴，不少人認為是長輩節省成性，「老人節省的習慣改不了，真的沒辦法」、「無解，很多人就是這樣。」也有人分享自身經驗，建議改用電熱毯或直接幫忙出電費，「你就說電熱毯很省電，他們比較願意用」、「電費直接你出，帳單別讓他看到。」

還有網友提醒健康風險，直言「一次感冒或住院的錢，比開暖氣貴多了」，也有人建議實際示範給長輩看，「你回去直接幫他開，讓他知道有多好用，不然真的有可能哪天冷出問題」。整串討論看下來，不少人感嘆，遇到這種情況，恐怕只能慢慢磨合，短時間內很難改變長輩的觀念。