長榮中學12月感恩月　學生會分送糖果遞溫暖

▲長榮中學學生會、台南高工、南大附中班聯會3校學生自願發起聖誕愛心活動，將送聖誕愛心糖果發送至慈善團體。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

連日的週末，長榮中學的校園都有一群忙進忙出的身影，不斷趕工整理各校訂單，他們是聖誕愛心糖果志工，今年已邁入第2年，這是長榮中學學生會、台南高工、南大附中班聯會3校學生自願發起聖誕愛心活動，態度令人動容。

聖誕節對長中而言是一大盛事，希望在12月中傳遞福音給眾人，長中學生會為響應此理念，與周遭學校一起舉辦「2018聖誕愛心糖果」的活動，希望展現長中悲天憫人的胸懷，在訂購的過程，也確認品質來源，使食用者安心食用，也不辜負捐贈者的愛心。

學生會會長表示目前共收到近2千包的愛心包，非常感謝大家響應本活動，讓他們事前繁瑣的準備工作都變成甜蜜的負擔，心中也有滿滿的成就感，今年是第2年舉辦，過去就期望能一屆一屆傳承下去，現在的我們也更有信心，可以不斷發送愛心到全台各個角落。

校方表示這些聖誕愛心糖果將會發送至台南市私立五甲教養院、台南市私立施恩教養院、北台南家扶中心、台南市私立天主教瑞復益智中心永和醫院，看見愛心種子在學生心裡發芽生根，師長也與有榮焉，過去僅能在課堂宣揚的助人觀念，終於能實踐在現實生活中。