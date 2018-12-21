台南民生路二段路牌連5扭皺成波浪　女大生笑問：是在睡覺嗎？

▲兩塊路牌都嚴重變形。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

就讀彰化師範大學的小柔（化名）21日上午在臉書「爆料公社」PO出照片，只見原本應該好好平貼在號誌燈桿上的兩塊道路指示牌，不知道什麼原因捲成波浪狀，最誇張的一塊還整整彎曲了5次，離譜的「慘狀」也讓網友們留言狂猜原因。

照片中，天空還很暗，街道上只有路燈和商家招牌的亮光，台南民生路二段與西寧街路口卻出現奇怪的一幕，掛在最上方與號誌燈等高的西寧街路牌雖然依舊是完好的，但下方燈桿上的兩塊民生路二段路牌竟然嚴重扭曲變形，一個彎成ㄑ字，另一個則扭了整整5次變成波浪狀。

▲最嚴重的那塊路牌連扭5次彎，直接皺成波浪狀。

原PO半開玩笑地說，「民生路二段的路牌不知道發生了什麼事，怎麼縮成一團睡覺了？請問這要找哪個單位來叫它起床？」其他網友看到也跟著留言調侃，「它在做早操啦」、「可能罹患脊椎間盤移位」、「天氣冷，給它一個暖爐就好」、「哈哈哈，根本變形金剛失敗版」。

不過，也有部分網友和原PO同樣好奇，假如在路上看到紅綠燈、行人燈等號誌故障，或路名牌、標誌損壞，應該要向誰通報。其實，這時候只要打電話給1999話務中心，通報故障路口與情形，處理人員就會請該縣市的相關單位派員前往修復。

▼原PO開玩笑問，要找哪個單位才能叫醒睡到縮成一團的路牌。