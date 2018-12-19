快訊／台南安定、南區分傳工廠、住宅火警　1人受傷送醫

▲台南市安定區1家工廠發生火警，消防人員全力射水搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區1家工廠及南區1間民宅，12月19日晚上9時多，分傳火警，消防局出動消防人車前往搶救，工廠疑堆積大量雜物引發火災，民宅則是2樓以上起火，火勢迅速被撲滅，工廠無人員傷亡，但民宅部分有1名61歲男子右手灼傷及嗆傷，被送台南市立醫院就醫，2起火警起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

消防局於12月19日晚上9時19分，接報位於台南市安定區安加里1間工廠發生火警，馬上出動3部消防車，警義消9人前往搶救，消防人員接駁水帶射水搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，初步調查該工廠為鑄鐵工廠，起火是堆積雜物，台南市善化分局在火警發生時，派員配合消防人員交通管制，直到火警處理完畢才收隊。

▲台南市南區3樓住宅發生火警，消防人員射水搶救。

另消防局119在19日晚上9時27分許據報南區國民路217巷有住宅火警，該宅為3層RC建物3樓頂樓鐵皮加蓋有火煙竄出，不確定有無人員受困，消防局馬上出動第7大隊、德興、南門、東門、特搜、中正等6個分隊14車24人前往搶救。

晚上9時32分許，南門分隊消防車組到達火場，發現起火係3樓建物，2樓有火煙竄出，屋主己逃出，並請加派第2梯支援，消防局馬上指揮增援，火勢在消防人員全力搶救下，約於晚上9時45分控制撲滅，惟消防人員在火場救出1名受困的61歲男子，其意識清醒，右手灼傷及嗆傷，以救護車送台南市立醫院救治。目前2起火警起火原因及財物損失由消防局調查處理中。