醫師秘笈曝光！診斷書的鬼畫符都有意義　「皮膚睪丸傻傻分不清」

▲醫師秘笈曝光了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

「原來....我們都誤會醫生了....」看醫師的時候常常可以見到診斷書上潦草的字跡，讓人不禁好奇這樣寫到底有沒有人看得懂？沒想到其實這些潦草字跡都是有根據的。

臉書粉絲專頁轉載網友於爆笑公社分享的「醫師秘笈」，才知道原來醫師那些鬼畫符般的字跡，都是有憑有據的「醫學處方縮寫」。從這本縮寫詞彙上可以看到，許多「處方縮寫」都是由英文單字的字首、字幹或字尾所衍生而出，像是「/」就是di的字首，代表「2次或二」的意義。

▲▼原來醫師都是在寫醫學詞彙縮寫。

秘笈曝光後，網友就打趣的說「本來只是看皮膚病 變成睪丸有問題」、「你們都以為醫生厲害，其實最厲害的是葯劑師或者有些借牌診所請的小護士們，他們看的懂才厲害」。

另外也有網友透露，以前中醫藥方因為是不能公開的技術資產，所以也適用另一種語言在寫。「醫生實在非常人，還要多學這-象形式英文-來寫病歷。」

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