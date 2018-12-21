March神技救三寶！騎士外道直切等被收　他「後輪噴煙」驚險閃飄

記者葉國吏／綜合報導

三寶在冥間！網友行經台南濱海公路時遇到一個驚險場面，讓他忍不住將行車記錄器畫面PO上臉書私密社團爆料公社，說「高手在民間之三寶無極限」。

▲網友拍下為了躲避三寶騎士而失控的March。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

從網友PO出的畫面上可以看到，一位要左轉的機車騎士，相當大方的直接從外側切入內道，完全不顧後方一輛白色March的高速往他直衝，並無視March的喇叭聲。

幸好，這位March駕駛技術就像漫畫頭文字D主角藤原拓海一樣高超，眼見就要撞上的前一秒，直接一個MOVE往右急轉，右後輪直接噴出白煙甩尾。但March終究車身太輕，經不起這樣的折騰，整台車失控飄移在路中間，讓原PO的老婆嚇到驚呼「唉唷唉唷」。

但March駕駛不是省油的燈，他臨危不亂的盡全力穩住車身，飄移三秒後再度返回車道上繼續前進。

對此驚險一瞬間，網友紛紛回覆「高手在民間、三寶在冥間」、「就說了吧 march不只是march」、「一聲喇叭可能救了兩個家庭」、「那台古典罵取...應該褲底一大包了吧........」。

不過也有網友認為March駕駛一定也是分心沒注意到前方狀況，留言說「車駕駛本身應該也分心，沒有注意到前方狀況！機車騎士三寶無誤，人生已經重來一次了！」、「分心的駕駛和不要命的三寶」。