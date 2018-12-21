韓國瑜「煉油廠變賽馬產業鍊」　王淺秋：創意發想階段

▲高雄市準新聞局長王淺秋出面回應賽馬場議題 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

準高雄市長韓國瑜參加工商建研會時，突然拋出了要將中油楠梓煉油廠的場地未來要變更為「賽馬場」，消息一傳出立刻引發討論，準新聞局長王淺秋出面回應：「這是很有可能的選項之一，但一切都還要再評估」。

王淺秋指出考量目前高雄的財政狀況還有負債，要怎麼才能找到稅收以及在產業鏈效應找到最大效益，賽馬場是其中的一個可能性，實際從各國情況來看，像是澳門或是澳洲或是其他國家，還以香港有兩個跑馬場舉例，一個是容納2萬人、一個可容納8萬人，創造的供應經濟鏈是很驚人的，不過目前都還在創意發想階段，一切得等到相關法規、還有各局處首長到任後再評估。

目前僅可以確認高雄市準觀光局長潘恆旭有可能會在明年一月前往香港考察賽馬相關的可能性，到時就能進一步了解相關可能性，當然也包括法規部分、周邊配套經營，所以王淺秋再度強調：「這不是已經定案政策，而是進一步把這個創意發想來落實」。

王淺秋表示為何賽馬會成為韓國瑜一個發想規劃內容選項之一，主要是因為這並非是單純賽馬，而是一整個運動型態的供應鏈，它所帶來的產業發展帶來的經濟效應非常高，才是被考量的重點，但是目前還是得要先了解相關法規、場地評估以及環境評估等等都是未來思考的重點，所以還停在創意發想階段，得等到就職後才能做出具體評估。

