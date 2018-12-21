網曝「這碗」台中特有美食！在地人激推：一定要加辣、燒肉

▲台中人說大麵羹從小吃到大。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

民眾去台中玩，有吃過這一味嗎？一名網友近日在臉書表示，第一次吃到在地特有美食「大麵羹」，第一反應是吐出來，「臭酸了？什麼鬼味道！」可是吃習慣後竟覺得好吃，PO文一出掀起兩極討論，有人是怎麼吃都吃不慣，也有台中人激推，「再配上台中獨有的東泉辣椒醬，堪稱一絕啊～」。

原PO在《爆廢公社》PO出台中特有美食「大麵羹」，從照片來看與一般的麵無異，除了主食外還有蛋、青菜跟辣椒調味，不過她說，第一次吃的反應是「覺得臭酸了」，沒想到吃了多次之後會改變口味、覺得好吃。

▲網友早餐就在吃大麵羹。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此網友表示，「我很愛這一味，還要搭配章魚跟燒肉」、「我不是台中人，但我當時第一次吃的時候就覺得神好吃耶（可以稱他是台中名產嗎）」、「加很多很多菜埔，加很辣很辣，加點燒肉跟豆腐，X～～好想吃喔...」、「超好吃啊~~還要+東泉辣椒醬」、「一定要配燒肉、香腸、炸豆腐」。

不過也有人吃不習慣，「吃過一次之後就拒絕往來戶了！但我老公很愛，他還要配燒肉」、「雖然是台中人，但是我到現在還是不喜歡這個口感」、「雖然我沒吐出來，但我不會想再吃第二次」。另外有人表示，原PO吃的大麵羹可能加了醋，才會有酸酸的味道，「大麵羹應該是有鹼味，臭酸味的還真的沒吃過」、「大麵羹加點東泉輕微的黑醋才好吃」。

▲在地人超推。（圖／翻攝自爆廢公社）