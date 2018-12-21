泡水48hr崩壞！瑪莎公仔「腫成2倍大」　爸看傻：女兒對不起

▲瑪莎公仔泡水超崩壞。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

生活中心／綜合報導

「如何用100元戒掉看電視卡通？」一名爸爸在臉書「爆廢公社」發文，女兒原本相當喜愛俄羅斯卡通《瑪莎與熊》，但近日收到一份生日禮物，盒子裡面裝的是孩子最愛的瑪莎公仔，照著說明書浸泡48小時，沒想到號稱能變大的公仔不斷冒泡，表面甚至出現坑坑洞洞，崩壞模樣讓他和女兒超崩潰。

原來這個「暗黑版公仔」是孩子阿姨給的生日禮物，是特地到官方見面會用100元抽到的，這個玩具卻帶來另一個好處，能讓孩子戒掉看卡通影片。照片中，公仔腫脹變形，原本可愛臉龐出現一個又一個的小洞，不只肚子大了一圈，連頭上的帽子都被拉得超尖，崩壞模樣被網友笑說像醜比頭中的「屁桃」。

▲玩具說明書清楚標示，公仔浸泡48hr後會變大。

這名爸爸表示，他當時照著玩具說明，將小公仔放進水中，沒想到過了2天的浸泡後，公仔竟像「泡過福馬林」一樣，身體腫脹比原本大上2倍，傻眼直呼「這根本就是醜比頭」。他還將浸泡過程的影片放上網當證據，呼籲家長們真的要慎選小朋友的玩具。

貼文一出，網友紛紛笑翻留言「這是瑪莎她媽吧」、「變屁桃了」、「瞬間變老了」、「我拿兒子的閃電麥坤汽車玩具，不知道泡一泡會不會變大台真車」、「根本是溺死的浮屍」、「我覺得已經毀容了」、「很仿真呀！泡了水的屍體會浮腫，做的真像」。

▲屁桃的頭跟瑪莎的確有點相似。（示意圖／翻攝自 KOBITOS官網）