交友軟體「男，40」徵到員工！　她大傻眼「比104還好用」

▲老闆主動說自己在玩交友軟體。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

一名網友近日透露，老闆告訴大家發現幾個有趣的交友網站和APP，大家一聽名字第一反應「都是約砲軟體」，不過沒想到的是，老闆不但沒在上面找對象，還把平台當104找員工，並且真的找到人，讓原PO直呼「這什麼奇葩的應徵過程，我當初為何要筆試考，上交友軟體就好了啊！」

這名女網友在《Dcard》表示，老闆白手起家、沒什麼架子，公司屬性也是極需創意發想的中小型企業，平常大家相處很和樂，最近開會時老闆就主動說發現幾個交友軟體和app，還和大家介紹，被告知是約砲軟體後竟回「蛤？是喔？難怪我跟他們說男40，對方直接離開聊天室」。

▲交友網站和APP非常多。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO當下只覺得老闆都已40，還搞不清楚狀況「真是老年傻白甜」，不料之後發展更讓人意外！她說，老闆告訴大家遇到一個女生「知道我40歲還沒離開，看來真的是想單純聊天」，之後還調查對方的身家背景，例如幾歲、現在工作狀況等，曉得前份工作是網路企劃類型後就說「那跟我們公司很相近欸，不然這樣～我給你一個面試機會如何？」

聽到這裡，原PO和同事都已經嚇呆「我們有聽錯什麼嗎？」不過認為老闆舉動太怪、對方應該也不是沒戒心的女生，應該不會來，「結果老闆給了她地址跟電話，隔天晚上接起來女孩說有人叫她來面試」。

▲老闆在交友平台找到人來面試。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

從原PO發文可感受到她已經無力吐槽所發生的一切，最後這個女生面試完後成功錄取，預計在下周一報到，「老闆說他還會持續在上面跟人家聊天」，要大家看見男40不要退出對話，「老闆表示：交友軟體比104還好用！」

網友看見發文後全笑翻，「老闆，你還缺員工嗎」、「這個老闆很猛喔」、「原來是徵人網站啊～我以為是約砲軟體」、「我看了什麼！！！！！！我以前不知道劃掉多少工作機會了」、「人力銀行刊登費超級貴欸，老闆很會省錢」。

▲原PO在網路上爆老闆的料。（圖／翻攝自Dcard）