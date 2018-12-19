DIY愛心蛋連續失敗！網看成品照卻「狂讚神手」：有鳥和公主

▲原PO幻想會做出來的早餐。（圖／翻攝自dcard）

生活中心／綜合報導

一名男網友在《dcard》透露，女朋友近來心情不好，所以決定做愛心早午餐給驚喜，前一晚在腦海中建構了「完美藍圖」，沒想到做出來大崩壞，只好到早餐店買現成。不過照片曝光後，有部分網友狂讚原PO根本神手，因為煎岀一顆鳥蛋「只有我發現原PO其實超強嗎？這完全超越愛心蛋」。

▲原PO第一次的愛心蛋，大失敗。（圖／翻攝自dcard）

原PO表示自己是廚房白癡，不過煮泡麵跟煎蛋技能都是LV99，為討女朋友開心決定下廚，前一晚腦海建構的完美早午餐圖，有漂亮的盤子、熱狗、蘑菇與愛心蛋等，「已經可以想像隔天早上我的完美表現，以及女友起床看到驚訝開心的笑容，只是丟下去煎一煎拿起來會多難？」

不過第一次動手「完全失敗」，原PO傻眼重試，只是第二次更慘，根本看不出來哪裡有愛心，「還是開外掛買外面的回家擺盤實在」。成品曝光網友笑噴，「我筆記本都拿出來了你給我看這個」、「直接買模具啦哈哈」、「以為是多厲害哈哈哈哈，看到圖片笑死」。

▲原PO竟然煎岀一隻鳥（紅圈）和一個公主（綠圈）！（圖／翻攝自dcard）

可是有眼尖網友發現，原PO其實超強，竟然可以煎岀一隻鳥，「這完全超越愛心蛋」，還有人說「何止是一隻鳥！中間還有一位公主穿著長禮服望著天空的背影啊！」最後原PO女友也現身，雖然識破早餐是外面買的，「不過他有這個心真的是很感動」。