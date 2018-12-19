想養貓被拒！媽改送謎樣「咕溜小白」當寵物　她po文驚：原來大家都在養

▲ 女大生媽媽不給養貓，反送石頭給她當寵物 。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

養寵物的確可以給家裡帶來不少歡樂，但也有許多家長是反對家中有動物的。一位女大生向媽媽表示想養貓卻被拒絕，但是媽媽並非太狠心，反而改送她一隻「白色石頭」當寵物，讓她越看越喜歡，甚至大喊「很療癒」。

原po在Dcard上表示，自己某天心血來潮跟媽媽要求要養貓，但是媽媽其實不喜歡貓咪，所以又一如往常地被「撇了一眼」被拒。原po心想「果然又被打槍」之後，沒想到媽媽這次竟然有備而來，從包包裡拿出一顆「白色石頭」跟她說「但你可以養石頭」，接著還露出謎之微笑，讓她超傻眼。

但是經過幾天密集相處後，原po發現這顆石頭其實挺可愛的，開始把它當寵物看待，還會帶它去曬太陽，「陽光底下的小石頭，白白圓圓的是不是也很療癒呢！而且摸起來觸感滑滑的也很棒。」

貼文一出，許多網友表示「它看起來很冷，記得幫它穿衣服」、「可以貼動動眼」、「這不能讓我媽看到，不然她真的也會叫我養石頭」、「不用餵不用拉，真的是好寵物」、「看會不會養到哪一天蹦出一隻猴子」。

還有很多人表示自己也有養石頭的經驗，「我也有欸你的大白幾歲，我的大灰才1天」、「妳可以一直噴水噴到長苔 」、「養石頭變成養苔是不是有價值哈哈哈！放在玻璃杯裡超可愛」、「我也有從公園撿過石頭」、「我室友也有養一個石頭，她還會跟它溝通」。眾飼主的留言也讓原po驚訝表示，「原來有這麼多人養石頭啊！」

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