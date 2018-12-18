北京故宫觀眾破1700萬人次　80後、90後年輕人為主力軍

▲故宮2018年參觀人數破1700萬。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京故宮博物院在12月12日中午11點40分左右，一位20歲的劉姓大學生觀眾從午門檢票入院，這名學生成為2018年第1700萬名的參觀人次，這也是故宮博物院年接待觀眾數量首次突破1700萬，創造了新的歷史紀錄，且從數據顯示，年輕人為參觀族群最大宗。

根據《北京青年報》指出，2009年，故宮年度接待觀眾人次首次突破1000萬，之後每年參觀人數都以百萬計持續增長，2012年度突破1500萬，2016年突破1600萬，到今年首次突破1700萬，不斷刷新年度參觀人數的紀錄，當之無愧成為世界上參觀人數最多的博物館。

北京故宮院方統計顯示，從今年觀眾數據上看，30歲以下觀眾占40%，30至40歲觀眾占24%，40至50歲觀眾占17.5%，可見年輕觀眾，尤其是80後和90後，已經成為參觀故宮博物院的主力族群，00後也緊跟其後。.

▼故宮參訪主力族群，年輕占最大宗。（圖／CFP）

從地域分佈上來看，來自山東、河北、河南、江蘇等周邊省區的觀眾最多，共約468萬人次，占總人數的27.5%，直轄市中北京觀眾參觀熱情最高，有41.7萬人次，上海、天津、重慶觀眾分別為31萬、21.4萬、10.2萬人次。

2018年，故宮博物院實行每日限流8萬措施共76天，創造新的紀錄。2017年限流天數為52天，2016年為47天，2015年為32天。每年實行限流8萬措施的天數不斷增長，表明瞭觀眾參觀熱情的不斷上升。

另外，觀眾參觀的區域分佈上也出現新的變化，中軸線之外的區域得到了更多觀眾青睞。鐘表館、珍寶館等常設專館參觀人數不斷增長，2018年的參觀人數達524萬人次，比2013年翻了一番，這些數據證明瞭故宮博物院正在吸引越來越多社會公眾，尤其是年輕人的目光。