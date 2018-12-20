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2019年經濟下行壓力不小　北京當局持續做好六穩

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海夜景。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

明年大陸經濟下行壓力大是目前外界擔心的事情，針對外部不確定風險以及房地產市場新變化以及可能的金融風險，官方持續以「積極的財政政策」、「穩健的貨幣政策」政策組合，預計財政政策將更加積極，更加注重與金融政策的協調，以確保中央提出的「六穩」包含穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等。

根據《新華網》報導，綜合來看，中國國內經濟下行壓力主要來自外需走弱和房地產市場放緩，對此有關部門已推出包括促消費在內的一系列措施，專家預估，明年經濟有望保持平穩運行，經濟增長目標不會大幅下調，明年GDP增速約為6.3%至6.5%。

中國人民大學副校長劉元春表示，「六穩政策出台和落實可在短期內有效對沖明年經濟下行壓力，新一輪供給側結構性改革等政策推出，勢必提振明年的市場信心。」

▼經濟壓力下行大，大陸中央持續維護六穩政策。（圖／CFP）

▲▼貿易港口。（圖／CFP）

在房地產投資趨緩、基礎設施投資回升和民間投資調整等因素綜合作用下，固定資產投資增速快速下滑趨勢會有所緩解，促進消費政策和民生政策陸續出台，消費快速下滑趨勢有望緩解，隨著內外供需平衡進一步調整，預計價格水平總體保持較為溫和狀態。

大陸國家統計局發言人毛盛勇日前表示，「世界經濟不確定性、復雜性增強，存在變數和挑戰。從內需來講，支撐明年經濟運行的有利因素還是比較多。」

消費有條件保持平穩較快增長，隨著「六穩」政策不斷落實見效，投資也有望延續總體平穩，甚至穩中略升態勢。從外需看，真正決定出口的，一是世界經濟增長情況，明年預計增速會比今年有所回落，但和前幾年比還是不錯，二是企業出口韌性較強，自我適應、自我調節能力較強，綜合競爭力、產業鏈完整性對保持出口平穩增長有支撐作用。綜合上述需求，明年經濟有條件保持平穩較快增長。

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲專家認為，在金融部分，官方仍會持續貨幣和寬鬆財政。（圖／CFP）

面對經濟下行壓力，明年巨集觀調控將側重尋求最佳政策組合，發揮最大整體效果，摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，「明年國內巨集觀政策組合將是穩貨幣、鬆信貸、寬財政。」

章俊說，「貨幣政策大關鬆必要性不大，明年央行繼續降準更多是置換屬性，通過收短放長釋放更廉價中長期資金，提升金融機構表內放貸意願，達到為信貸松綁的目的。」預計財政政策將更加積極，明年預算赤字率、地方政府債發行和減稅降費規模都會有較大提升。

在中國社會科學院學部委員餘永定看來，增加財政赤字是必要的，減稅降費固然重要，但財政政策擴張支出的作用可能比減稅要大，因為減稅後企業不一定將錢直接用於投資，而支出政策會直接刺激需求。

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關鍵字：經濟下行,房地產,貨幣寬鬆,貨幣政策,六穩

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