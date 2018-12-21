2018年度之最票選登場！　網友最震驚是「他退休」

▲微博舉辦2018年度之最票選活動。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

微博近日舉辦「2018年度之最」活動，票選出最震驚事件、最佳人氣男偶像、最佳人氣女偶像、最值得二刷戲劇以及最佳人氣綜藝。其中，讓網友最有感的事件，居然是費玉清的退休消息。

「2018年度之最」票選目前還在火熱進行中，將在12月底前每周推出當年最讓人覺得印象深刻的人事物，上線一周就有30萬的投票數。截至21日，最震驚事件前3名分別是費玉清退休、金庸逝世、普悠瑪事件；最佳人氣男偶像前3為畢書盡、炎亞綸、易烊千璽；最佳人氣女偶像前3是HEBE、鬼鬼、蔡依林。

除此之外，網友也票選2018年度最值得二刷戲劇，前3名為延禧攻略、金秘書為何那樣、如懿傳；最佳人氣綜藝前3則是明星大偵探、極限挑戰、奇葩說。最終排名以官方公布為主。

▲費玉清當年演唱寂寞。（圖／翻攝台視）

在最震驚事件中，費玉清投下震撼彈宣布退出演藝圈以22,545票領先。出道45年的費玉清，於9月27日公開親筆信表示，對一路走來的歲月，一直感到很知足、很感恩，他的人生沒有遺憾，但失去了雙親的關注與叮嚀，他已沒有了邁進的動力與方向，縱使有萬般的不捨，他也想停下演出的腳步，學習慢活，過著雲淡風輕的日子，這是他最艱難的一個決定，也將是他最難面對的一次演出。將於2019年巡迴演唱會結束後，正式退出演藝工作。

▲費玉清宣布舉行告別演唱會。（圖／寬宏提供）

至於網友票選最震驚事件第2名金庸逝世，他30日病逝於香港養和醫院，享壽94歲，消息一出震驚各界，不少演過金庸武俠劇的明星的紛紛公開哀悼。他的兒子也證實了一代武俠小說大師在30日下午離開人世，並透露老師走的時候「很安詳」。網友紛紛留言，「這是喜喪，祝福金庸老師一路好走」、「願老師再另一個世界，也能創造另一個平行時空」。

▲馬雲悼念金庸。（圖／翻攝自鄉村教師代言人-馬雲微博）