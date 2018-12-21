10萬人罷工！南韓計程車司機上街抗議KAKAO共乘服務　業者反推促銷

▲ 計程車司機罷工抗議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓最大通訊軟體業者Kakao招募司機推出共乘服務，引起計程車司機強烈反彈。來自全國各地的計程車司機20日展開3個月以來的第3次罷工，在首爾汝矣島舉行大規模集會，為自焚而死的57歲崔姓司機哀悼，要求政府根除Kakao T Carpool服務。

全國計程車工會、全國私人計程車組合聯合會等團體組成的「計程車4大團體緊急應變委員會」當天下午2時在汝矣島議事堂大路舉行「第3次死守全國30萬計程車司機生存權決議大會」。警方推算，參與示威者約達5至6萬人；主辦方則主張，有超過10萬人參加。

委員會當天發表決議文指出，國會應立法規範共乘服務商業化，全面禁止Carpool APP，否則將扼殺30萬名計程車司機和超過100萬名家屬的生存權，「要求立刻將Kakao等大企業危害平民計程車司機生存權的Carpool APP下架。」

▲ 參與示威的司機穿梭在計程車陣之中。（圖／路透社）

示威活動使首爾計程車營運率僅達前一天的6成，導致鬧區一度交通大亂，許多欲搭乘計程車下班的民眾族無車可搭。在江南區等車的民眾紛紛抱怨，「每天都在一樣的地點搭車，但今天一輛都沒看到」、「等了超過30分鐘，還是沒看到半輛車」。且除首爾以外，釜山、大邱等地也有超過9成的計程車司機罷工，使其他大眾運輸工具湧現人潮。

此前，Kakao收購新創公司Luxi後，便推出Luxi主打的共乘服務，價錢為傳統計程車的7至8成。Kakao旗下的Kakao Mobility於10月起招募參與計劃的司機，目前已徵得超過5萬名駕駛。該公司強調，此計畫僅會讓同一方向的乘客上車，且只在交通尖峰時間服務，以解決該時段計程車短缺的問題。

此APP原預計於本月17日正式上線，因受到反彈而延後，目前仍處於測試階段，但使用者正持續增加。且在計程車司機大舉抗議之際，Kakao Mobility反而在20日推出一日限定的活動；每名司機只要載客一次即可獲得1萬點，可兌換5000韓元（約新台幣137元）現金，一人最多可領2次；另一家共乘服務業者Poolus更推出全天免費搭車的促銷活動。