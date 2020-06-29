騎車停紅燈！前方阿姨「內褲穿法」超搶眼　她震驚：看到整個醒了

▲原PO停紅燈時看到神奇一幕。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

這畫面有點糗！一名女騎士日前停紅燈時，發現前方一名阿姨「內褲外穿」，逗趣的樣子令她瞬間精神都來了，但卻也讓她陷入兩難。貼文一出，眾人紛紛猜測箇中原因，笑說「可能怕腳踝曬傷」、「烘衣服後沒注意啦」。

「請問此時該不該告訴對方呢？」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她日前一早迷迷糊糊地騎著機車，停紅燈的時候，眼前一個神奇的景象讓她瞬間醒了！

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原PO說，前方身穿灰褲子的騎士是個阿姨，只見阿姨的褲管和鞋子中間竟然夾著一條內褲，而對方似乎沒有任何感覺。目擊這幕的原PO因此也陷入猶豫，不知道是否要直接開口相救。

▲女騎士腳邊掛著內褲？！（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，網友們傻眼表示「每日一善，去吧！就決定是妳了」、「所以現在沒穿嗎」、「為什麼可以穿成這樣啦」、「這位小姐帶領新潮流，大家學著點」、「這樣乾比較快啦」。

其他人則是推測各種可能性，有人認為應該是前天晚上內褲跟褲子一起脫，隔天直接穿上，又因為趕時間所以沒有注意到，「烘衣服後沒注意啦」、「也許是備用內褲」、「可能是怕腳踝曬傷」、「逃跑來不及穿」、「應該是洗衣服時一起洗，之後內褲卡在牛仔褲管內，收的時候也沒發現，我常會有襪子卡在長袖衣服裡」。

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