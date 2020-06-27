食物發霉「刮掉就可繼續吃」！　他揭媽「暗黑巫婆料理」網暈炸

▲食物若長出黴菌，就不應該再食用了。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人從小就珍惜食物，吃不完的飯菜一熱再熱，不願浪費任何糧食。一名網友發文，他表示，媽媽不只認為把食物上的黴菌刮掉就可以吃，有時候吃剩的菜尾集中起來，又是一餐，過於節儉讓他傷透腦筋。網友們看完則是搖頭提醒，若長期吃下發霉的食物，對身體來說真的相當危險。

「我要找跟我一樣可憐(劃掉)節省的人。」一名網友在臉書「爆廢公社」中討拍，他表示媽媽從小就教育他要珍惜食物，在食物新鮮時，不可以一次吃太多，必須分好幾餐吃，就算慢慢放到發霉了，只要把表面的黴菌刮掉，一樣可以吃下肚。

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原PO說，無論是年糕或是水果，即便表面已經嚴重發霉，媽媽都堅持不能浪費，且在媽媽的觀念裡食物只要放在冰箱就不會壞，吃剩的熟食集中在同一鍋加點麵條，就又是新的一餐，「我嚴重懷疑我媽前世是巫婆對吧？」

▲原PO原文。（圖／翻攝自爆廢公社）

抱怨文一出，眾人驚喊母湯，「黴菌會長根，那個根看不到的，表面削掉而已，根還在上面」、「你照片那年糕已經不是削一削就能吃的了」、「偶老母也是這樣欸」、「這要有鐵打的腸胃」、「不可以啦！危險」、「為了省小錢，到時候賠掉健康還是得花大錢」。

事實上，台灣氣候濕熱，正是適合黴菌生長的環境。食藥署曾提醒，發霉的食品恐產生對人體有害的「真菌毒素」，無論是切除或是加熱，都無法確保能完全去除，因此食物若有發霉或過期，應丟棄不再食用。

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