私房錢藏「超強隱密處」被抓包　他急問拿回方法...網傻眼：老婆太猛！

▲私房錢藏不好很容易被發現。（圖／pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

結婚之後，許多老公雙手奉上薪水，由老婆持家，也因此開始走上藏私房錢之路，而且你藏我找之下，往往越藏越厲害。一名網友就分享，自己放在掃把柄中的錢被抓包，讓他無奈上網問，有辦法拿得回來嗎？

一名男網友於爆廢公社發文，把多張千元大鈔捲起來，祕密藏在掃把的把柄中，原以為神不知鬼不覺。沒想到老婆大人還是發現了，更在臉書發文「啊不就很會藏」。男網友看到自己私房錢被抓包，趕緊上網詢問網友，「有辦法拿回來？」

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▲私房錢被抓包。（圖／翻攝自爆廢公社）

此文一出，許多網友笑翻，「拿回來就可以申請殘障手冊了」、「看來今天會有很多家裡掃把被拆掉」、「趕快跟他說，其實是為了存錢幫他買禮物給她驚喜，辛苦為你持家的她」、「拿回來也只能用在掛急診」、「安太座」、「老婆是鈔票偵測機嗎」、「你很厲害，但老婆更猛」。

這篇貼文也釣出許多網友給出私房錢祕方，「我都買隨身充，把內部清空放錢」、「教你啦，藏在鞋墊下就好了，鋪平看不出來」、「教你一招，藏她衣櫥裡面的衣服最深處就對了。夏季什麼衣服不會穿？長袖、外套！這就對了，藏吧！她不可能會去翻自己的冬季衣服」。

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