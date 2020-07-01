巧手妹一流剝功！一整碗去籽嫩肉「冰凍荔枝盅」療癒炸　網讚爆：好美喔

▲這荔枝盅太療癒了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在正值荔枝產季，很多人家裡冰箱都屯了一大串，而比起整串剝著吃，這樣做看起來更美味！一位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見她不僅把整串荔枝通通剝好，完美地去籽後，還放在玻璃保鮮盒裡並冰進冷凍庫，拿出來是現成「荔枝盅」。照片則引來網友驚呼「這好美喔！」「太療癒了吧！」

這位女網友貼出照片，「夏日荔枝的季節～～～有人也是剝好，冰冷凍庫嗎～～～」，只見原PO不僅把荔枝去好殼，還把中間的籽也挖掉，露出一整顆晶瑩剔透、白嫩多汁的果肉。接著她把荔枝放進玻璃保鮮盒，一排排地堆好，再放到冰箱變成「冰凍荔枝盅」，光是用看的就讓人想一粒接一粒地吃。

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看到照片後，許多網友忍不住驚嘆原PO剝功了得，紛紛請教「請問怎麼挖」、「怎麼挖？好強」、「籽要怎麼去掉才可以讓荔枝保持這麼美的體態。」原PO則是回覆教學「剝好後，從荔枝下方撥開拔籽～～呵呵」、「輕輕的把籽拉起，左右轉開」，也笑說「雖然剝很費工，但全剝好，一次吃特開心的，吃完手都不會黏黏的。」

其他人也留言大讚，「剝得很漂亮耶」、「我剝的都爛爛的，這好美喔」、「突然想吃荔枝了……這樣好美」、「為什麼可以剝得這麼美？我剝完都分2邊了」、「我都要切開才能去籽，求影片教學」、「哇賽，好厲害的剝皮高手」、「這樣擺好高級，好像什麼古代貴妃吃的水果盅喔！」