新台幣去蔣化遭砲轟　促轉會解釋要先經過「機關協調」三步驟

▲促轉會行文央行詢問硬幣改版可行性。（資料照／記者劉姵呈攝）



記者賴于榛／台北報導

促進轉型正義委員會17日指出，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，並將正式行文給中央銀行詢問改版事宜引發在野黨砲轟。對此，促轉會發言人葉虹靈18日受訪時表示，國幣改版需要經過社會對話成果、諮詢學者專家、機關協調三步驟，目前沒有任何時間表，僅是討論開始前的前置作業，對於是否兩年內達成國幣改版任務，她保守表示，「恐怕無法這樣回答」。

促轉會17日召開半年工作進度報告記者會，代理主委楊翠針對促轉會是否主張國幣改版指出，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，已正式行文給中央銀行，希望他們提供民國89年、91年及94年改版成本，會對此研究、協商，再進行討論。







▲促轉會代理主委楊翠。（資料照／記者黃克翔攝）

國幣改版討論一出，引發在野黨砲轟，立法院國民黨團18日更表示，要把促轉會明年的預算全部刪光光，2020年將公投提案廢除促轉會。

對此，促轉會18日發出新聞稿澄清，強調國幣改版一事在社會上存在許多正反不同的意見，不只是清除威權象徵的問題，還包括改版的成本、人民生活的影響等等。因此，促轉會日前循一般機關正常公文往來的程序，請求央行提供的資料，是歷年來的改版經費估算資料。

而未來，促轉會仍必須徵詢各相關部會的意見，了解事實科學的數據，再做進一步的研究評估，目前尚無任何具體關於國幣改版的評估結果。

葉虹靈受訪時強調，威權象徵有很多，但目前國幣改版已變成二元對立情形，她強調國幣改版需要經過社會對話成果、諮詢學者專家、機關協調三步驟，目前沒有任何時間表，僅是討論開始前的前置作業，很前端的階段，對於是否兩年內達成國幣改版任務，她保守表示，「恐怕無法這樣回答」。