「血絲蜘蛛網」輪卡公墓！醉女撞死人肇逃鬼遮眼　專家：她不放過你

▲魏嫌酒駕撞死人肇逃，一路將車開進公墓，車輪卡水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／南投報導

超詭譎！南投縣集集鎮公所機要秘書石文信的78歲母親，11日傍晚外出散步時被酒駕者撞飛，頭部撞到擋風玻璃造成嚴重破裂，傷重不治，駕駛魏女肇事逃逸，找不到回家的路，一路開到第二公墓的小路時，車子竟然拋錨還卡到水溝，等待道路救援拖吊車時，被警方逮捕，酒測值高達0.8，南投地院以10萬元交保。

魏女向警方供稱，11日下午3時喝了高梁酒，到傍晚5時許才開車要返家，但不知道有撞到人，看到擋風玻璃破了才想到有可能撞到人了，想趕快回家，可是卻怎麼開也找不到回家的路，在附近繞了2個小時還繞不出去，也不知道自己為何會一路開到第二公墓上。

晚間7時許，天色已經暗了，魏嫌的車不僅到第二公墓拋錨，車輪還卡在水溝內。緊張的魏嫌，只能打電話請拖吊車處理，此時警方從路口監視畫面追蹤魏嫌到第二公墓，將正在等候拖吊車子的魏嫌逮捕到案。

▲魏嫌酒駕渾然不知撞死人，看到擋風玻璃破了，才驚覺闖禍了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則認為，魏嫌喝高粱酒，從3時到5時，中間隔2小時，酒測值高達0.8，注意力與記憶力甚至意識都會呈現恍惚的狀態，肇事後極有可能慌張而失去方向感，找不到回家的路。

而民俗專家廖大乙對此說則表示不同看法，魏嫌酒駕撞死人還肇事逃逸，一般人都看不過去，更何況是入土為安的往生者，會找不到路還開進公墓車拋錨，表示死者不放過她，且有陰兵陰將看不下去來相助。

死者18日出殯，石文信傷心地說：「希望喝酒的人不要再酒駕，尊重自己也尊重別人的生命」、「不管怎樣都喚不回母親，希望母親是最後一個因酒駕過世的人。

