黑吃黑！懷疑私吞贓款　車手被押上山「痛毆腳踹1小時」

▲懷疑私吞贓款，車手被押上山「痛毆腳踹1小時」。（圖／東森新聞）



記者陳玉／台中報導

台中22歲蔡姓男子為詐欺集團車手頭，因懷疑旗下車手張姓男子「黑吃黑」私吞贓款，夥同10名共犯將張男帶到山區毆打，再逼迫簽下20萬本票，後得知廖男曾勸張男脫離車手集團，竟當街持棒圍堵毆打廖男，行徑囂張，台中地檢署19日依妨害自由等罪起訴蔡男等11人。

起訴書指出，22歲蔡男、25歲吳男是詐欺車手集團的管理者，去年9月6日，蔡男懷疑張男私吞贓款，將張男帶到北屯區大坑步道，毆打腳踹凌虐1小時，再將張男拘禁在北區漢陽街一住處，逼簽20萬本票後才釋放張男。

▲台中地檢署11日起訴蔡男等11人。（圖／東森新聞）



張男被毆期間說出，其廖姓友人曾勸他要脫離車手集團，蔡男一聽不悅，去年同月8日又夥同7名車手，以張男手機傳訊約廖男見面，持電擊棒、棍棒等砸車打人，企圖想把廖男拖出車外毆打，所幸警方獲報迅速到場，蔡男等人才作罷。

之後，蔡男再懷疑旗下林姓車手私吞贓款，但卻找不到林男蹤影，找出介紹林男加入車手集團的劉男，押到某夜店旁毆打逼供，逼劉男簽下100萬本票才釋放，不料劉男卻捲款脫逃，今年1月10日被蔡男找到，又被痛扁一頓。

劉男心有不甘，向警方自首報案，張男、廖男也提供證據給警方，中市刑警大隊將蔡男等11人逮捕到案，檢方偵查時，11人都推託是他人動手，自己只有在旁把風；台中地檢署11日認定，11人都是共犯，依觸犯傷害、恐嚇、妨害自由等罪起訴。