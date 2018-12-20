偷吃空姐淚「別把兒當爭執工具」　夫嗆：臭婊還想教小孩！陪你玩87

▲網紅空姐指控夫把兒子當爭執工具，圖為兩人事發前的甜蜜合照。（圖／翻攝爆料公社）

社會中心／綜合報導

知名張姓網紅空姐被唐姓丈夫發現偷吃洪姓攝影師，兩人嘿咻4分鐘各被判3個月有期徒刑。她首度露面泣訴始末，指控唐破壞孩子正常的生活，甚至突然幫兒子辦退學，「錯在我，別把兒子當爭執工具…大人世界的爭執應該由大人自己解決，不應該影響到孩子的作息」、「孩子原本快樂安穩的作息，完全被唐個人的行為給破壞殆盡」。唐則回嗆，「臭婊子，監護權不是你的…87，還想教小孩」、「開戰了，陪你玩，87」。

張女19日在臉書粉絲團表示，一路都是自己帶孩子，幼兒園和才藝班也是她找的，甚至把飛行時數拉到最低，一個約休15、16天，就為了增加陪伴兒子的時間；事發後，她遭趕出家門，鑰匙、車子也被拿走，有長達1個月完全無法回家探望小孩，重點是他們還不讓兒子上課，「這對一個媽媽來說，是非常心急如焚和擔憂，不曉得孩子白天過得好不好？是不是都在看電視玩手機，1個月後是否沒辦法適應學校生活？」

張女說，由於太過思念兒子，北上到婆家卻被擋在門外，唐男得知後更趕回咆哮謾罵，她與母親最後因為害怕而離開；她隔兩周請警察陪同前往，但公婆說詞反覆，也遲遲不把孩子帶下樓，沒想到幾天後，她們母女倆就收到唐提告妨害自由的訴狀書，說她們擅闖民宅。

▼張女雖否認外遇，但法官認定她和攝影師曾發生4分鐘性關係，於是裁定有罪。（圖／翻攝爆料公社）

張女表示，直到保護令下來，丈夫的態度才大轉變；某天對方又突然要求減少她與孩子的見面時間，還突然到幼兒園幫兒子辦理退學，叫她把孩子帶回台中照顧，「好不容易適應了好幾個月，孩子非常喜歡這家學校，更喜歡學校的才藝課。我每天早上7點起床送孩子上學，5點半接他下課吃飯、唸書跟睡覺，2周讓他回台北跟爸爸見面一次，這是我們雙方協議的結果。」

張女指出，他16日把孩子帶回後，突然傳訊息說要讓孩子放假，也不告知理由，「我告訴他孩子周二珠心算檢定已經報名，周五還要聖誕舞會我都準備好了衣服，請問什麼原因要影響到他的作息？他卻罵我臭婊子什麼都沒多做解釋。」

▼張女原本是空姐，還被網友讚為該航空公司的「前三美」。（圖／翻攝當事人臉書）



張女認為，大人世界的爭執應由大人自己解決，不該影響到孩子作息，更不該影響到孩子和父母相處以及求學的權利，「但唐不但長時間讓母親見不到孩子，甚至單方面突然幫孩子辦退學，現在又單方面的傳一封訊息就不把孩子送回，孩子原本快樂安穩的作息，完全被唐個人的行為給破壞殆盡。」

張女接受《三立新聞網》訪問也出示和丈夫的對話截圖，只見對方說「臭婊子，叫屁，臭婊子，監護權不是你的，去吃藥，男娼女盜的家，87，還想教小孩，臭婊」；她回說，兒子17日珠心算檢定、22日聖誕舞會，「請不要影響小孩學習」；丈夫再嗆「開戰了，陪你玩，87。」她也泣訴很對不起爸媽和兒子，並指控丈夫會家暴。

唐男今年6月踢爆空姐老婆偷吃攝影師，甚至揚言破百萬讚就要公開性愛影片，兩人當時在網路上隔空交火，一度成為網友熱議的話題。事隔半年，桃園地院法官認定張女在丈夫床邊的地板上和攝影師嘿咻，全程大約4分鐘，雖女方矢口否認，但男方已坦承犯行，日前依通姦罪各判處3月有期徒刑。全案可上訴。

▼張女PO出收到丈夫提告妨害自由的訴狀。（圖／翻攝當事人臉書）

▼張女PO出收到的保護令。（圖／翻攝自當事人臉書）

張姓空姐臉書全文：

錯在我，別把兒子當爭執工具

從小到大都是我自己帶小孩，巧虎的書籍已經持續訂購六年，每一本都是我陪他閱讀，幼稚園學校跟才藝也都是我去找陪他上課的。之前在飛行都飛到最低時數，一個月休15-16天，為了就是很多的相處時間。

事情發生之後就被趕出家門，鑰匙跟車子也都被拿走，完全沒辦法回家探望小孩，而且唐長達一個多月的時間不讓我看小孩，也不讓小孩上課唸書，跟學校說他要放暑假一個月，加上唐和公公有酗酒的行為，這對一個媽媽來說是非常心急如焚和擔憂，不曉得孩子白天過的好不好？是不是都在看電視玩手機，一個月後是否沒辦法適應學校生活？

在這一個多月時間，我不斷的跟唐表達想要看小孩的意思，但唐根本不跟我討論孩子的事，有幾次他回應了，跟我說可以看但不能帶走，可是我跟他詢問探視日期時，卻又不給我一個確定時間、含混帶過，打給公婆小叔全部人都封鎖我，我絲毫沒有方法可以聯繫到小孩。 因為太想孩子了，於是我第一次北上到婆婆家，到了門口婆婆說唐不會讓我看孩子的，要我放棄，唐得知我在婆婆家，從上班地方趕回來大聲凶神惡煞咆哮我和母親，我們感到身心害怕趕快逃離。

事隔兩個禮拜，每天以淚洗面很想見見孩子，只好第二次北上，當天擔心發生爭執，還請警察陪同去婆婆家，但我的手機打去給公婆都不接，我請警察打去就通了，公婆原本答應警察把孩子帶下樓，我跟警察在大樓門口等了30分鐘，公婆遲遲反覆說詞，最後還是沒有把孩子帶下樓。撲空後回家幾天就收到唐的訴狀，提告我和媽媽妨害自由，說我們入闖民宅！只是為了見孩子一面，我跟媽媽去婆婆家看小孩竟然都挨告。

一個月後我的保護令下來，唐才突然態度改變，讓我帶孩子回家，我們約定好2週帶一次，我週五帶回，週日就送回，但有一天他突然要減少我跟孩子見面的時間，本來1個月可以帶回2次，變成只剩下1次，我在台中每天煎熬著他的變數，於是到我可以見面的時間，我特地提早一天北上到孩子幼稚園想見他，幼稚園卻立即通報唐來處理，結果，唐到幼稚園後卻突然說要辦退學，叫我把孩子帶回去台中照顧，我立刻答應，當天就妥善安排好幼稚園！

好不容易適應了好幾個月，孩子非常喜歡這家學校，更喜歡學校的才藝課，樂愛學習！禮拜一和三上珠心算、禮拜二上烹飪課、禮拜四上科學，禮拜一和五的晚上我會帶他去踢足球，我每天早上7點起床送孩子上學，5點半接他下課吃飯、唸書跟睡覺，2週讓他回台北跟爸爸見面一次！這是我們雙方協議的結果，我也都準時！但唐卻經常因為自己的事情要變動時間，我為了減少爭吵也都乖乖配合！

結果最近12/16這次他把孩子帶回後，卻突然傳訊息說他要讓孩子放假一週！也不告訴我理由，我告訴他孩子週二珠心算檢定已經報名，週五還要聖誕舞會我都準備好了衣服，請問什麼原因要影響到他的作息？他卻罵我臭婊子什麼都沒多做解釋。

我認為大人世界的爭執應該由大人自己解決，不應該影響到孩子的作息，更不應該影響到孩子和父母相處以及求學的權利，但唐不但長時間讓母親見不到孩子，甚至單方面突然幫孩子辦退學，現在又單方面的傳一封訊息就不把孩子送回，孩子原本快樂安穩的作息，完全被唐個人的行為給破壞殆盡，沉默了兩天，原本希望外界的紛紛擾擾不要影響到孩子的生活，但唐屢屢擅自破壞孩子的正常生活、把孩子當成爭執的工具，甚至在網路、媒體做出諸多不實的指控，我不得不站出來讓大家知道事實的經過，還原事實真相。