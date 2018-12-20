2019新北市元旦升旗　送「牽起我們的好日子」限量運動毛巾

▲ 2019新北市元旦升旗，送「牽起我們的好日子」運動毛巾。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2019年元旦升旗典禮將在板橋市民廣場舉行，延續近年的運動風，現場發送3000條限量印有「牽起我們的好日子」運動毛巾，邀請市民一起大跳毛巾操，並結合在地農夫、漁民，打造農產、漁獲市集，讓民眾可一次買足新北尚青好味道。

民政局長江俊霆表示，民政局結合農業局打造新北市農漁產市集，民眾不必出遠門即可在市府大廳買鮮食、嘗美味，大家還可以用現場學到的毛巾操每日動健康，共築幸福好日子。

▲ 新北市全國書法比賽青春組第二名得主，目前就讀板橋中山國中9年級的林佳圻。

江俊霆說，元旦上午8點30分開始發限量運動毛巾，由健身教練及元旦女孩帶領民眾活動筋骨，用活力迎接新的一年，並有雙溪「森巴阿嬤舞團」、八里「中東蛇腰舞團」等在地長青團體、新北市警察局樂隊等，帶來熱情動感舞蹈及樂曲演奏，隨後由《春夏春冬》、《車站》的名詞曲創作人林垂立老師領唱國歌，新北市警察儀隊擔任升旗手，升起巨幅國旗。

江俊霆說，特別的是，這次發送的運動毛巾採藍底白字設計，以「牽起我們的好日子」8字傳遞對新年的期許與祝福，文青風的娟秀字跡由新北市全國書法比賽青春組第二名得主，目前就讀板橋中山國中9年級的林佳圻以行書字體書寫，20日也特別在記者會上揮毫，再現「好日子｣。

其中，供應金山地區小學營養午餐有機蔬菜的青農王御庭、茶葉比賽常勝軍的三峽百年老茶莊谷芳有機茶園李昌峻、及養鮑30餘年取得產銷履歷認證的貢寮鮑養殖業者楊石熙，都帶來自家產品邀請大家，希望藉由這次活動，讓民眾品嘗新鮮在地好滋味，也建立起產地到餐桌的互動橋樑。民政局提醒，每年元旦升旗活動紀念品總是秒殺，請參加升旗民眾儘早排隊領取。

▲ 新北市全國書法比賽青春組第二名得主，目前就讀板橋中山國中9年級的林佳圻。

▲ 由健身教練帶領民眾活動筋骨，用活力迎接新的一年。