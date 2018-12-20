超跑車聚遭撞！名醫法拉利車主call 20歲肇事駕駛：有沒有吃飯？

▲法拉利、彭玉文。（圖／記者林煒傑翻攝、翻攝自當事人臉書）



社會中心／綜合報導

因為精神不濟連撞4台法拉利的林姓貨車駕駛，經報導後收到許多善款，輿論也都非常同情他。但被撞得最嚴重的超跑車主、整形名醫彭玉文，卻受到網友指責。對此彭玉文打破沉默澄清自己不是富二代，事業、跑車都是他一點一滴賺來的，也強調從頭到尾，沒苛責過對方。此外，肇事駕駛也表示，車主們都有打給他，還關心他有沒有吃飯，給予打氣。

在東區開設診所的整形名醫彭玉文，經常跟愛車拍照，或是開著超跑與朋友到山上車聚，這回自己的愛車卻是受損最嚴重的一台，他不再沉默，無奈地說，車才開1千多公里，但被撞了車折舊他也不追究，因為他認為，只差一點點，當天可能4條人命4個家庭，跟著破碎。

▲20歲撞法拉利的孝子和母親。（圖／東森新聞）



肇事的20歲林姓駕駛除了主動打給4位車主道歉，也表示自己也接到受害車主們的來電關心。林先生說，「他們都是叫我加油，有沒有吃飯？遇到了我們面對就好，沒關係，因為你才20歲，我們好好努力……。」

另外彭醫師也透露，幾天下來，輿論壓力大也睡不好，但自己不會惡言相向，也願意幫助對方。他沉重地說，其實他也是受害者。（東森新聞記者林育泉、吳向品／新北市報導）