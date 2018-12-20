影／男童遭丟飛盤掀衣脫褲　老師竟錄影「假哭啦、愛演戲」

記者陳玉／南投報導

有網友在《Dcard》PO出一段影片並寫下「學生被這樣對待還不阻止還有時間錄影，原來社會風氣越來越差，連老師都淪陷了⋯⋯」，影片中可見一男童被其他同學拿飛盤丟、被掀開上衣及企圖脫下長褲，最可惡的是，錄影的人竟然是該校男老師，更與學生一同笑鬧，說男童「假哭啦、愛演戲」，引起網友撻伐。

影片是從Instagram限時動態發布，第一段影片可見一小平頭男童被其他學生拿著塑膠飛盤攻擊，男童雙頰明顯因哭泣而漲紅，還用右手擦去眼淚，縮著肩膀閃去飛盤，但錄製影片的人竟是該國小的男老師，還可聽見老師跟同學笑鬧「假哭啦、他愛演戲」。

第二段影片，見剛小平頭男童坐在遊樂區旁地上，被5、6名同學圍住，有人掀開男童上衣、有人拉扯男童黑色長褲，男老師見狀上前阻止說「不行脫他褲子、不可以」，但可明顯聽見師生開心嬉鬧聲。

影片曝光引起網友撻伐，「這是霸凌欸！」、「完全不能接受，好心疼那個孩子」、「看完影片都火大了」、「如果我是家長真的會失去理智」等回覆。

▲該國小在官方臉書給出回應，強調「該通報、該開會，該輔導」一件都不會少。



該國小對2段影片回應，此男老師剛退伍，初出茅廬，到校服務僅數月，事發後校方絕無姑息，20日下午已由校長帶著該老師到男童家中道歉，認為該給男老師一個機會學習錯誤，強調「該通報、該開會，該輔導」一件都不會少。

校方透過官方臉書說明，「在清楚理解事件情況後，立即與該位老師進行對話了解，並指明失當的部分，由主任帶該位老師到班級，對全體小朋友說明事情的整個狀況並道歉。」

校方表示，「影片上網，網上群情激憤，學校方都很清楚，我們不姑息，但是也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了，比起群情激憤，我們更在乎班級學生的心理發展、社區家長、老師的情況。」

校方也說，「該老師到校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師，然而，今天的事件，於他而言，是一個打擊也是一個重要的學習，教育的道路是兢兢業業的，學校會持續關切他的課堂進行狀況，給予輔導，並做適當的調整與協助。」

▲男童家長也透過臉書留言發聲。

而男童家長也在學校臉書上回覆，「抱歉，各位關心此事的大衆，我是這位小孩的家長，該事件在當下校方已經做了妥善的處理，事後也到家裡致歉。個人認為校方已經做了妥善的處理，我們應該給予新手老師一次機會。希望該事件到此為止，不要造成二次傷害。」