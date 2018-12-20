小一男童遭扔飛盤、脫褲　老師不阻止錄影還笑「他很愛演戲」

▲小一男童遭同學扔飛盤、脫褲霸凌，老師錄影還嘲笑。（圖／翻攝Dcard）

記者崔至雲／台北報導

日前在《Dcard》上出現一段影片，拍攝者是一名男老師，影片內容是一名國小一年級男童遭同學丟飛盤、脫褲霸凌，老師不僅顧著拍攝未阻止，還將影片放置私人instagram限時動態，一名網友將該影片PO上《Dcard》，才讓事情曝光。

整段影片有分兩個部分，第一段影片是拍攝到該名男學生被同學霸凌，老師卻帶頭嘲笑「假哭啦！」儘管學生已經在角落哭泣，但一旁小孩還是拼命拿飛盤往他身上丟，老師卻沒有阻止，甚至跟同學笑起轟、嘲笑「他很愛演戲！」

另一段影片中，則是一個男學生身邊圍著一群學生，全部的學生不斷拉扯他身上衣物，甚至將他的褲子脫下一半，又在扯下他的內褲，一樣的是影片中的老師僅全程笑著說「不行！不可脫他褲子！不可以」，也毫無要將影片停下去阻止，根本沒上前替孩子解圍。

▲看到學生遭霸凌，老師竟未阻止還拍影片。（圖／翻攝Dcard）

影片曝光後引發眾怒。校方則是在官方粉絲頁上表示，「影片上網，網上群情激憤，學校方都很清楚，我們不姑息，但是也不和稀泥，此事並非輕鬆喊一聲革職，事情就結束了，比起群情激憤，我們更在乎班級學生的心理發展、社區家長、老師的情況，整體處理事件都於法有據的進行，該通報、該開會，該輔導，一件都不會少。」

校方也指出，「這位老師初出茅廬，到本校服務僅數月，卻已是大受歡迎的人氣老師，然而，今天的事件，於他而言，是一個打擊也是一個重要的學習，教育的道路是兢兢業業的，學校會持續關切他的課堂進行狀況，給予輔導，並做適當的調整與協助。」