　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸11月熱點城市樓市房價穩定　有望長期持續

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼房地產。（圖／CFP）

▲當前各地樓市漲幅總體放緩、價格回歸理性。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局日前發布2018年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，總體來看，各地繼續堅持因城因地制宜、精準施策，房地產市場整體保持穩定，業內人士指出，當前中國各地樓市漲幅總體放緩、價格回歸理性，既體現出前期調控措施的成果，也反映出「房子是用來住的，不是用來炒的」已成為社會共識，隨著經濟發展質量的提高，樓市平穩的特徵有望長期持續。

根據《中新社》報導，國家統計局數據顯示，11月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.3%，北京和上海分別上漲0.6%和0.5%，廣州持平，深圳下降0.2%。

二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.6%、0.1%、0.3%和0.2%，31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲1.0%和0.3%，35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅，比上月分別回落0.2和0.1個百分點。

▼從1至11月份平均漲幅來看，一線城市住宅銷售價格比起去年有所下降。（圖／CFP）

▲▼上海市。（圖／CFP）

一二三線城市新建商品住宅銷售價格同比累計平均漲幅比去年同期有所回落，從1至11月平均來看，一線城市新建商品住宅銷售價格，漲幅比去年同期回落10.6個百分點，二手住宅銷售價格同比上漲0.7%，漲幅比去年同期回落12.1個百分點，從1至11月份平均漲幅來看，二三線城市樓市表現與一線城市大體類似，只是三線城市二手住宅銷售價格同比漲幅略有回升。

中原地產首席分析師張大偉表示，「從預期看，二手房價格下調將是開始，二手房的拐點已經開始出現。」

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，「房地產調控繼續穩扎穩打，房地產降溫已成市場共識。」國家嚴控資金流向房地產領域，因此加快銷售回款成為房企共識，在巨大的資金壓力下，房企或進一步以價換量，加速銷售資金迴流。

ET快訊
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：房地產,房市,北京,上海

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美貿易戰延燒　陸國家統計局：對中國經濟影響並不明顯

大陸經濟下行？國家統計局：要把時間拉長一點再來看

花了29年　世界500強企業從1家躍升至120家　

創作《康熙大帝》作家二月河　筆名取自「奔騰咆嘯的二月黃河」

人民幣貶值壓力逐漸減輕　10日中間價報6.8693元

大陸11月熱點城市樓市房價穩定　有望長期持續

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

反對並遏制台獨！改革開放40周年大會...習近平：堅持一個中國、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

大專足聯／帽子戲法轟炸球門　五大值得關注球員　

捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

企排／本週上半季最終戰　台電男女排續保開季不敗

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了

非洲豬瘟「民間版懶人包」爆紅！一張圖秒懂前因後果...副總統也轉發

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

大陸熱門新聞

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫..

小偷遭電死　車主卻被判賠22萬

媽寶2年敗光900萬　飯讓奶奶..

洪秀柱：和平統一　我們來做！

忘了有輛瑪莎拉蒂！車停1年被偷..

大學死黨包30元紅包　新郎超心..

特警搜身狂揉！長髮女「默看旁邊..

5周年砍妻頸斷一半　凶殺影片傳..

男相親只帶20元　女傻眼：活該..

湖北這大學傳虐貓　眼被挖丟路邊

過期妊娠　32歲婆婆逼18歲媳..

囂張哥持刀背敲店員頭...還潑..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

美官員再批一帶一路　陸官方回嗆

更多熱門

相關新聞

ofo用戶擠總部大樓　要求退押金

共享單車ofo在2016年竄起，曾以小黃車揚名海外，但近幾個月卻因資本運作瓶頸，導致破產、重組等風聲不斷。不少民眾近日都反映押金難退的問題，還有人申請了兩周但押金都還沒下來。許多北京市民今（17）日聚集在位於中關村互聯網金融中心的總部退押金，由於申請民眾太多，隊伍一路從5樓排到大廳外街。

雙城論壇行前會 周波：學習台北經驗

北高滬三城論壇 周波：很好的創意

雙城論壇談豬瘟？柯文哲：防疫是馬上處理不是等雙城

新加坡年輕人買不起房　7成跟父母住

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面