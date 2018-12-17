大陸11月熱點城市樓市房價穩定　有望長期持續

▲當前各地樓市漲幅總體放緩、價格回歸理性。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局日前發布2018年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，總體來看，各地繼續堅持因城因地制宜、精準施策，房地產市場整體保持穩定，業內人士指出，當前中國各地樓市漲幅總體放緩、價格回歸理性，既體現出前期調控措施的成果，也反映出「房子是用來住的，不是用來炒的」已成為社會共識，隨著經濟發展質量的提高，樓市平穩的特徵有望長期持續。

根據《中新社》報導，國家統計局數據顯示，11月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.3%，北京和上海分別上漲0.6%和0.5%，廣州持平，深圳下降0.2%。

二手住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.6%、0.1%、0.3%和0.2%，31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲1.0%和0.3%，35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅，比上月分別回落0.2和0.1個百分點。

▼從1至11月份平均漲幅來看，一線城市住宅銷售價格比起去年有所下降。（圖／CFP）

一二三線城市新建商品住宅銷售價格同比累計平均漲幅比去年同期有所回落，從1至11月平均來看，一線城市新建商品住宅銷售價格，漲幅比去年同期回落10.6個百分點，二手住宅銷售價格同比上漲0.7%，漲幅比去年同期回落12.1個百分點，從1至11月份平均漲幅來看，二三線城市樓市表現與一線城市大體類似，只是三線城市二手住宅銷售價格同比漲幅略有回升。

中原地產首席分析師張大偉表示，「從預期看，二手房價格下調將是開始，二手房的拐點已經開始出現。」

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，「房地產調控繼續穩扎穩打，房地產降溫已成市場共識。」國家嚴控資金流向房地產領域，因此加快銷售回款成為房企共識，在巨大的資金壓力下，房企或進一步以價換量，加速銷售資金迴流。