陸經濟斷崖式下滑？　環時：經濟有困難！但沒那麼糟

▲環時指出，2019年的經濟確實可能比2018年更困難。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

由於14日大陸國家統計局發布的統計數據比預期的要差，不少專家學者開始發表「悲觀看法」；針對這些「負面情緒」，《環球時報》發布社評反駁，「中國經濟有困難，但沒說的那麼糟」，把這些困難說成是「中國經濟斷崖式風險」，「在理論上很輕率，與中國的現實情況也對不上」。

社評指出，「中國經濟的基本面是由潛力和釋放潛力的能力、以及風險控制機制相互作用形成的」，在網路時代，「有一些公司裁員、減薪，迅速被當成『大裁員』的訊息放大，在這當中，一些非專業的價值取向產生了影響」。

「中國經濟的確面臨一些困難」，社評提到，「它們部分是經濟轉型時期的階段性問題，部分由國際大環境導致，但把這些困難說成是中國經濟斷崖式的風險，在理論上很輕率，與中國的現實情況也對不上。」

社評承認，2019年的經濟確實可能比2018年更困難，不過，經濟運行的基本面並沒有貿易戰以外的異動。國家穩定增長等措施也都在啟動、實施。從金融到民生，再到公眾情緒，各種風險都有預警，這也形成新的動力源，和增長極一時不容易做到，但去除風險之後，中國經濟顯然並不是站在懸崖邊。

當下的問題並非出在經濟本身，而是在「官僚主義」和「形式主義」層面上；其中，形式主義引起侵蝕社會信心的壞作用，它們既讓人擔心具體經濟任務完成的前景，也讓輿論對改革能否真正落實產生疑慮，「消除官僚主義和形式主義，大概是中國當下推動各種工作最重要的一環。」

社評指出，「下行壓力和民間信心的不足雖然都是漸進的，但它們在相互影響，逐漸形成惡性循環；這是經濟和輿論問題，但是如果不加以及時遏制，就可能演變成嚴重的政治問題。」