周六前晨冷日暖「日夜溫差飆10度」　冬至不冷台北、南部暖熱近30度

▲好天氣到周六，各地高溫回升，冬至12/22台北盆地及中南部地區高溫上看近30度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

近日影響台灣的冷氣團減弱，不過中央氣象局指出，入夜至清晨受到輻射冷卻效應影響，中部以北低溫13-15度，花東及南部則為16-18度。一直到周六冬至前，白天各地都屬於晴朗好天氣，高溫會回升1~2度，但日夜溫差有10度左右，尤其是12/22冬至當天，台北盆地及中南部地區高溫更會來到27-29度，非常暖熱。

氣象局預報員陳建安說，今晚到周四清晨，受到輻射冷卻效應影響，中部以北低溫13-15度，但局部空曠地區輻射冷卻更強，仍可能出現11度低溫，至於花東及南部地區則為16-18度。

▲周六前天氣型態都屬於晨冷日暖，日夜溫差相當大的型態。（圖／中央氣象局）

周四至周六天氣穩定，各地晴空萬里，水氣少，雖清晨仍會稍冷，但白天會持續回溫約1~2度，平均高溫都會有25-26度，日夜溫差相當大，會有10度左右。12/22周六就是冬至，氣象局說，今年的冬至預期各地很暖熱，尤其是台北盆地、中南部地區，高溫有機會來到27-29度。

▲今年冬至全台都暖熱，南部地區高溫上看近30度。（圖／中央氣象局）

不過，下一波東北季風周日將報到，預計影響至下周一，雖然冷空氣不特別強，但伴隨很多水氣，屆時北部、東半部地區會出現零星降雨，中南部雲量也會變多，白天高溫降幅跟這周比會相當明顯。北部高溫估會由27度降至20度上下，降幅有6~8度，低溫則會降1~2度，北部、東北部地區估17度。

下周二也就是聖誕節當天是短暫的天氣空檔，東北季風稍減弱，氣溫略回升，北部高溫可以回到23-24度，北部、東半部仍有機會出現短暫雨。特別要留意的是，下周三一波更強冷空氣南下，強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，這一波影響時間會較長，北部及東北部天氣將轉冷，降雨機率再增高，中南部則維持多雲的天氣。