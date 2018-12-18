快訊／「無雲就等於沒鍋蓋」　淡水10度、台北12.3度入冬新低溫

▲今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員程川芳表示，大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，各地測站普遍都有刷新今年入秋低溫紀錄，今天（18日）清晨全台最低溫出現在淡水的10度。氣象專家李富城解釋輻射冷卻效應，「在沒有雲的情況下就等於沒有鍋蓋，白天的溫度到了晚上通通都回到太空去。」

程川芳受訪時表示，今晨淡水10度，再來是宜蘭11.9度、蘇澳12.2度、台北12.3度；其他地區低溫包括嘉義12.4度、台中14.1度、花蓮14.8度、台東15.3度、台南15.5度和高雄19.1度。若以氣象局的自動測站資料，今晨最低溫出現在苗栗農改的7.2度。

程川芳說，今各地溫差大，天氣晴朗，預估北部白天高溫21-24度、中部26度、南部28度、花東22、23度；冷空氣影響到周三清晨，周三溫度開始回升到周六，各地高溫都有25度以上；周日（26日）東北季風稍微增強。

▼這波冷空氣影響到周三清晨，之後緩步回溫到周六。（圖／氣象局）

李富城在臉書解釋輻射冷卻效應，「在沒有雲的情況下就等於沒有鍋蓋，白天的溫度到了晚上通通都回到太空去，所以叫輻射冷卻，溫度相對很低。按照平常冷氣團下來是這樣的溫度就相當於寒流了，不過目前只是輻射冷卻效應。」

氣象局預報，周三清晨大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，中部以北及東北部低溫約13、14度，南部及花東約15、16度；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及東半部高溫約24、25度，感覺舒適，中南部約27至29度，感覺溫暖。

氣象局說，周三到周六（22日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨；周四（20日）到周六溫度也會逐日回升，白天北部及東半部較舒適、中南部較溫暖，但日夜溫差仍然比較大。

氣象局提醒，周日（23日）、周一（24日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴的天氣；下周二（25日）到下周四（27日）台灣附近仍為東北風，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨且天氣較涼，中南部地區仍維持較穩定的天氣。