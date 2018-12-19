提前過冬至！　海洋大學外籍生「搓湯圓」初體驗

▲海洋大學外籍生「搓湯圓」初體驗。（圖／海洋大學提供）

記者崔至雲／台北報導

今年的「冬至」週六登場，為了讓外籍學生體驗台灣傳統文化，國立台灣海洋大學19日下午舉辦「一起搓湯圓」活動，教外國學生「搓湯圓」，並介紹冬至吃湯圓的習俗與典故，讓國際學生能夠融入校園生活及認識民俗文化，豐富在海大求學的生活。

海洋大學表示，每年的12月21日或22日這天是一年當中黑夜最長的一天，也就是24節氣中的「冬至」，這一天根據台灣民間傳統的習俗，全家團圓祭祖吃湯圓，小孩子吃過湯圓也表示增加了一歲。

▲▼搓湯圓活動的有來自馬來西亞、布吉納法索、海地、蒙古、土耳其等地的外籍生，一起分享搓湯圓團員的樂趣。（圖／海洋大學提供）

海大華語中心主任黃雅英提到，為了讓外籍學生也能體驗台灣的民俗文化，特別結合外籍生的「進階華語」課程，安排搓湯圓、吃湯圓的活動，希望藉由「一起搓湯圓」讓離鄉背井，遠赴台灣求學的學生，也能體會傳統節日冬至吃湯圓團圓的暖意，讓學生感受到家的溫暖。

19日參加搓湯圓活動的有來自馬來西亞、越南、印尼、德國、韓國、布吉納法索、海地、蒙古、土耳其等地的外籍生，以及一群由3到6歲小朋友組成的「跨文化華語義工」一起，小朋友與外籍學生交換語言，一起分享搓湯圓團員的樂趣。