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回溫到周六！周日北部變天轉雨　「下周三起更強冷空氣帶水氣南下」

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▲▼天冷,冬天,行人,禦寒衣物,保暖,寒流,低溫,冬季。（圖／記者季相儒攝）

▲今清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地天氣偏冷。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（19日）清晨全台最低溫出現在新屋的10.8度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周日（23日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼、水氣增加，低溫下探16度。天氣風險公司分析師賴忠瑋提醒，下周三（26日）起則還會再有一波更強的冷空氣南下，這一波會有一些水氣，感受上可能比目前影響台灣的這一波還冷。

氣象局說，今清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地天氣偏冷，中部及東南部部分平地測站依舊觀測到入冬新低溫，中部以北及宜花地區低溫約12至15度，沿海及空曠地區也有11度左右的低溫出現，南部、東南部及基隆北海岸約16至18度。

氣象局指出，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約24、25度，感覺舒適，中南部約26至29度，感覺溫暖，日夜溫差較大；天氣方面，各地大多為多雲到晴。

氣象局預報，周四（20日）到周六（22日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅周六花東有零星短暫雨；溫度逐日回升，白天北部及東半部較舒適，中南部較溫暖，但日夜溫差仍然比較大；另外，周五（21日）、周六東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，北部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

▼新一波東北季風周日報到，北部低溫16度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，水氣增加，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部雲量亦增多；下周一（24日）、下週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，水氣多，北部及東北部地區有短暫雨，花東有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

氣象局說，下周三（26日）到下周五（28日）台灣附近仍受東北季風影響，冷空氣強度有可能再度增強，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨且天氣較涼，中南部地區仍維持較穩定的天氣。

賴忠瑋在臉書表示，周日將有一波微弱的鋒面雲系南下，主要影響範圍為北部及東北部，將帶來局部陣雨及小幅度降溫，預估影響時間則會持續到耶誕夜；周三起則還會再有一波更強的冷空氣南下，不排除再造成明顯降溫，要留意這一波會有一些水氣，帶來相對濕冷的天氣，感受上可能比目前影響台灣的這一波還冷。

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